Süreyya Yalçın geri döndü! Bodrum esnafı bayram etti

Son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken sosyetenin tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, eski haline geri döndü. Fit görüntüsüne kavuşan Süreyya Yalçın'ın Bodrum'a gelmesiyle esnaf da bayram etti.

Babası Faruk Yalçın'dan kalan servetle Forbes listesine girmeyi başaran Süreyya Yalçın uzun süredir eşiyle beraber ABD'de yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken Süreyya Yalçın, bu sene Bodrum'a geldi.

SÜREYYA YALÇIN BODRUM'A DÖNDÜ

Zayıflığı da herkesin dilinde olan Yalçın'ın anoreksiya hastalığına yakalandığı iddialar arasında yer almıştı. Bu sene Bodrum'da görüntülenen Süreyya Yalçın, fit haliyle dikkat çekti. Eski formuna tamamen kavuşan Yalçın, "Yeni gelmedim, geri geldim" diyerek iddiasını ortaya koydu.

Eski formuna kavuştuğu gözlerden kaçmayan Yalçın, plaj stilindeki iddialı tercihiyle yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı. Bu arada bonkör kişilikleriyle tanınan Süreyya Yalçın- Ozan Baran çiftinin dönüşünü esnaf sevinçle karşıladı.

Süreyya Yalçın Bodrum'a ayak bastığı an bonkör harcamalarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum esnafına yüklü bahşiş bırakan Süreyya Yalçın, kapattığı restoranların ise bütçesine katkı sağladı.