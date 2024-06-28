Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı Türkiye'ye veda etti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Haziran 2024 17:41 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:42
Survivor All Star 2022’in şampiyonu Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından Türkiye'den ayrıldığını açıkladı. Fenomen Yiğit İnandı ile nişanlanan Nisa Bölükbaşı'na yorum yağdı.
Survivor All Star yarışmasında yarışan ve 2022 yılında şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, uzun süre yaşadığı Çekya'dan Türkiye'ye taşınmıştı. Yeni karar alan Nisa Bölükbaşı, Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyurdu.
NİSA BÖLÜKBAŞI TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR
Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşayan Bölükbaşı Türkiye'den ayrılıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim Türkiye'ye doğup büyüdüğü Çekya'ya dönme kararı aldı. Bölükbaşı, "4 senelik Türkiye macerası bitmiştir" diyerek paylaştı. Öte yandan ünlü yarışmacının nişanlısı Yiğit İnandı'yla hem Prag'da hem de Amerika'da yaşama kararı aldıkları öğrenildi.
NİSA BÖLÜKBAŞI İLE YİĞİT İNANDI NİŞANLANDI
Nisa Bölükbaşı, fenomen Yiğit İnandı ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında bir nişan yapan çiftin paylaşımları büyük ilgi gördü.
Kaynak: tgrthaber.com