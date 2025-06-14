Survivor 2025 şampiyonu belli oldu! Yiğit Poyraz kaybedeni bakın hangi diziyle ti'ye aldı

Survivor 2025 finali Adem Kılıçcı ile Batuhan Karacakaya arasında gerçekleşti. Tüm eski yarışmacıların da katıldığı gecede 2025 Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. Yiğit Poyraz, ikinci olan Batuhan Karacakaya'yı Aşk'ı Memnu'dan paylaştığı kısa kesitle ti'ye aldı.

Ocak ayında başlayan All Star-Gönüllüler sezonunda 6 ay süren zorlu mücadele sonrası dün final bölümü yayınlandı. Finalde karşı karşıya gelen iki isim Adem Kılıççı ile Batuhan Karacakaya oldu. Oylamalar sonunda Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıçcı oldu.

YİĞİT POYRAZ'DAN BATUHAN KARACAKAYA'YI BÖYLE Tİ'YE ALDI

Survivor’da mavi takımda yarışan Yiğit Poyraz ise final sonrası sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Yarışmada da sık sık kavga eden ikiliden Yiğit Poyraz, Batuhan Karacakaya’ya göndermede bulunarak Aşk-ı Memnu dizisinden Firdevs karakterinin Bülent'e 'Hani kupa?' dediği sahneyi paylaştı.

Öte yandan final oyunları sırasında Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından başlattığı "Kimin Kazanmasını İstiyorsunuz?" anketinde de kazanan yine Adem Kılıçcı oldu. Anket sonucunda Adem yüzde 62 oranında oy alırken, rakibi Batuhan Karacakaya yüzde 38'de kaldı.