Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışması TV8 ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, Deniz Seki ve Bayhan buluşması programa damga vurdu. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ve birbirinden başarılı yarışmacıların şampiyonluk için yarıştığı Survivor 2026’da birleşme partisi heyecanı herkesi sardı. Birleşme partisinde yer alacak jüri üyeleri de büyük ses getirdi. O Ses Survivor'da, Murat Boz, Burak Kut ve Deniz Seki’nin jüri koltuğunda oturacağı öğrenildi. Deniz Seki, “Hapiste yatmış biri sanatçı olmaz” dediği Bayhan ile Survivor 2026 birleşme partisinde yüzleşti! Birleşme partisinde yıllar sonra bir araya gelen ikili duygusal anlar yaşadı. İkilinin yıllar sonra Survivor 2026 yarışmasında buluşması sosyal medyaya damga vurdu. İşte Survivor 2026 yarışmasına damga vuran Deniz Seki ve Bayhan buluşması…

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026 Deniz Seki ve Bayhan buluşması damga vurdu! Hapiste yatmış biri sanatçı olmaz demişti Survivor 2026'nın birleşme partisi, jüri üyesi Deniz Seki ve daha önce jüriliğinde 'Hapiste yatmış biri sanatçı olmaz' dediği Bayhan'ın yıllar sonra duygusal bir şekilde yüzleşmesine sahne oldu. Survivor 2026'nın birleşme partisinde jüri koltuğunda Murat Boz, Burak Kut ve Deniz Seki oturacak. Deniz Seki, daha önce Popstar yarışmasında Bayhan için söylediği 'Hapiste yatmış biri sanatçı olmaz' sözleri nedeniyle gündem olmuştu. Bayhan, Deniz Seki ile birleşme partisinde buluşacağını duyunca, 'Hep bir şeyler yarım kalmıştı. Biz bir türlü bir araya gelemedik. Onunla yarım kalmış anılarımız var' dedi. Yıllar sonra bir araya gelen Deniz Seki ve Bayhan, Survivor 2026 birleşme partisinde duygusal anlar yaşadı. Deniz Seki, daha önce yaptığı bir açıklamada Bayhan ile küslüklerinin olmadığını ve birlikte şarkı söylemek istediğini belirtmişti.

SURVİVOR 2026 DENİZ SEKİ VE BAYHAN BULUŞMASI DAMGA VURDU!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2026 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, birleşme partisine Deniz Seki ve Bayhan buluşması damga vurdu. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ve birbirinden başarılı yarışmacıların şampiyonluk için yarıştığı Survivor 2026’da birleşme partisi heyecanı hem yarışmacıları hem de izleyicileri heyecanlandırdı.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışması TV8 ekranlarında tüm hızıyla seyirciyle buluşmaya devam ederken, birleşme partisinde yer alacak jüri üyeleri de programa damga vurdu. O Ses Survivor'da, Murat Boz, Burak Kut ve Deniz Seki’nin jüri koltuğunda oturacağı öğrenilmişti. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ve kaosun bir an olsun dur durak bilmediği Survivor 2026 yarışmasında birleşme partisi büyük ses getirdi.

Deniz Seki’nin jüri üyesi olarak katıldığı Survivor 2026 birleşme partisinde Bayhan ile bir araya geldiği anlar gündeme bomba gibi düştü. Deniz Seki, “Hapiste yatmış biri sanatçı olmaz” dediği Bayhan ile Survivor 2026 birleşme partisinde yüzleşti. Uzun yıllar sonra birleşme partisinde buluşan ikili, duygusal anlar yaşadı. İkilinin yıllar sonra Survivor 2026 yarışmasında buluşması sosyal medyaya damga vurdu.

Survivor 2026 birleşme partisine Deniz Seki’nin geleceğini duyan Bayhan, “Hep bir şeyler yarım kalmıştı. Biz bir türlü bir araya gelemedik. Onunla yarım kalmış anılarımız var.” ifadelerini kullandı. Birleşme partisinin gerçekleşmesiyle birlikte yıllar sonra yüzleşen ikili, seyirciye de duygusal anlar yaşattı.

“HAPSE GİREN ADAMDAN SANATÇI OLMAZ” DEMİŞTİ!

Deniz Seki, yıllar önce 2000’li yıllara damgasını vuran yarışma programı Popstar’da yarışmacı Bayhan’a söylediği sözlerle gündem olmuştu. Bayhan ve Deniz Seki arasındaki tartışma uzun süre gündemden düşmemiş ve çok konuşulmuştu.

Deniz Seki, yıllar önce jürilik yaptığı yarışma programında “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz” ifadeleriyle Bayhan hakkında şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yaz aralarında küslük olmadığını dile getiren Deniz Seki’den Bayhan’a geçtiğimiz aylarda düet çağrısı gelmişti.

Geçtiğimiz yaz aylarında aralarında küslük olmadığını dile getiren Deniz Seki, katıldığı YouTube programında; “Çocukla benim hiçbir şeyim yok, çok da seviyorum. Biz helalleştik, o da bana kırgın değil. Hatta birlikte şarkı söylemek istedi. Her zaman başım üstünde yeri var. Çocuğun hiçbir günahı yok, suçu yok. O yarışma platformundaki bir durumla alakalıydı.” ifadelerine yer vermişti.