Survivor 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan 2026 Survivor dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı

survivor dokunulmazlık oyunu

Survivor 2026’da 7 Nisan akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, haftanın kaderini belirleyen en kritik mücadelelerden biri olacak. Parkurda hız, denge ve odaklanmanın ön planda olduğu oyunda yarışmacılar sınırlarını zorlayacak. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım avantajı hanesine yazdırırken, kaybeden ekipte ise ada konseyi öncesi gerilim yükseldi. Eleme potasına girecek ilk isim merak konusu olurken, yarışmacılar arasındaki stratejik hamleler dikkat çekti. Peki, Survivor 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan 2026 Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?   Survivor 2026 eleme adayı kim oldu?

survivor 2026 dokunulmazlık oyunu kazananı

Survivor 2026’nın 7 Nisan tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu, izleyenlere yüksek tempolu anlar yaşatacak. Haftanın ilk büyük mücadelesinde iki takım da üstünlük kurmak için kıyasıya yarışacak. Parkurun final etabında hata payının neredeyse sıfıra indiği oyunda kazanan taraf, haftaya güçlü bir başlangıç yapacak. Kaybeden takımda ise ada konseyi öncesi tansiyon yükselirken, eleme adayının kim olacağı sorusu gündemin merkezine yerleşti. Peki, Survivor 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan 2026 Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?   Survivor 2026 eleme adayı kim oldu?

7 nisan 2026 survivor dokunulmazlık oyunu

7 NİSAN 2026 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

7 Nisan 2026 Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ilerleyen saatlerde açıklanacak. Haberimizi takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olun.

SURVİVOR 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?

7 Nisan 2026 Survivor eleme adayı ilerleyen saatlerde açıklanacak. Haberimizi takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olun.

 

6 NİSAN 2026 SURVİVOR SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

6 Nisan 2026 akşamı oynanan bireysel sembol oyununun kazananı Mert Nobre oldu. Mert Nobre ikinci sembol ödülünü kazandı.

 

4 NİSAN 2026 SURVİVOR’DAN ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

4 Nisan 2026 Cumartesi akşamı Survivor kader konseyinde Ünlüler takımı Hayır oyu vererek Serhan Onat’ın adaya veda etmesine neden oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu 

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu 

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı – Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat

