Survivor 2026’da final tarihiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Survivor Ekstra programına katılan Acun Ilıcalı, büyük finalin 3 gün süreceğini açıkladı. Survivor 2026 yarı final ve final etaplarının birkaç gün boyunca canlı yayınlarla ekranlara gelmesi bekleniliyor. Dominik’te başlayan zorlu maratonun ardından finalistler İstanbul’da canlı yayında şampiyonluk için mücadele edecek. Peki, Survivor 2026 finali ne zaman? Survivor 2026 finali hangi gün yayınlanacak?

Survivor 2026 sezonu için geri sayım sürerken, yarışmanın final tarihiyle ilgili merak edilen detaylar netleşmeye başladı. Survivor Ekstra programına katılan Acun Ilıcalı, hem yarışmanın perde arkasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu hem de final süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Ilıcalı, sezon boyunca yaşanan olayların ekrana yansımayan yönlerine değinirken, yarışmacıların ada şartlarında verdiği mücadelenin zorluklarına dikkat çekti. Özellikle izleyicilerin merak ettiği final takvimiyle ilgili konuşan Ilıcalı, Survivor 2026 finalinin tek bir günle sınırlı kalmayacağını belirtti.

Ünlü yapımcı, bu yıl final sürecinin yarı final ve büyük final etaplarını kapsayan üç günlük bir maraton şeklinde planlandığını açıkladı. Bu özel organizasyon kapsamında yarışmacılar, şampiyonluk yolunda son kez kozlarını paylaşacak. Canlı yayınlarla ekranlara gelecek final haftasında, izleyiciler de sürece doğrudan dahil olabilecek.

Survivor 2026’nın final haftasının, hem heyecan hem de izlenme oranları açısından sezonun en iddialı bölümleri arasında yer alması bekleniyor. Yarışmanın şampiyonunun belli olacağı bu büyük maraton, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Survivor 2026 sezonunda finale doğru geri sayım sürerken, izleyicilerin merakla beklediği tarih netlik kazanmaya başladı. Ilıcalı, Survivor 2026’nın beklentilerin ötesinde bir sezon geçirdiğini belirterek, “Beklentilerimizi fazlasıyla karşılayan bir sezon oluyor” ifadelerini kullandı. Final sürecine ilişkin detayları da paylaşan Ilıcalı, büyük finalin tek bir günle sınırlı olmayacağını açıkladı. Buna göre Survivor 2026 final haftasının 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Üç gün sürecek bu maratonda, yarışmacılar önce yarı finalde mücadele edecek, ardından büyük final gecesinde şampiyonluk için son kez parkura çıkacak. Ilıcalı, yarışmanın ilerleyen aşamalarında önemli bir değişikliğe gidileceğini de duyurdu. Belirli bir noktadan sonra halk oylamasının kaldırılacağını ifade eden ünlü yapımcı, performansın ön planda olacağı bir sistemin uygulanacağını söyledi.