Survivor 2026 iletişim ödülünde Barış’tan duygusal anlar! Annesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Survivor 2026’da iletişim ödülü oyunu öncesinde duygusal anlar yaşandı. Barış Murat Yağcı, annesiyle ilgili konuşurken hislerine hakim olamadı. Ailesine duyduğu özlemi dile getiren yarışmacı, sözleriyle hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri derinden etkiledi. Duygusal anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 21:20

’nın iletişim ödülü oyunu, yalnızca rekabetiyle değil duygusal anlarıyla da dikkat çekti. , oyun öncesinde annesi hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süredir ailesinden uzak olan yarışmacı, yaşadığı özlemi samimi sözlerle ifade etti. Barış’ın içten açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ

Survivor 2026 iletişim ödülü oyunu öncesinde Barış Murat Yağcı, annesine duyduğu özlemi dile getirirken duygusal anlar yaşadı.
Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ı kaybedince zor bir süreç yaşamıştı.
Annesinin kaybından 7 ay sonra Survivor 2026 yarışmasına katılan Barış, ada hayatı boyunca özlemini dile getirdi.
İletişim ödülünü kazanan takımın aileleri Dominik Cumhuriyeti'ne gelerek sevdikleriyle hasret giderecek.
Barış, annesinin yarışmayı merak ettiğini ve onunla Dominik'e gelmek istediğini belirtti.
Barış, annesinden kalan tek kişi olan kızı Yağmur'un bu ödülü kullanmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.
BARIŞ’TAN ANNESİNE ÖZLEM

Survivor 2026’da iletişim ödülü öncesinde yaşanan duygusal anlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’a duyduğu özlemi dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı. 2025 yılında annesini kaybeden Barış Murat Yağcı, dört kez kanseri yenmesine rağmen hayat mücadelesini sürdüremeyen annesi Arzu Ernak’ın vefatının ardından zor bir süreç yaşamıştı. Annesinin kaybından yaklaşık 7 ay sonra Survivor 2026 yarışmasına katılan yarışmacı, ada hayatı boyunca yaşadığı özlemi sık sık dile getirdi.

Bu sezonun en dikkat çeken ödüllerinden biri olan iletişim oyunu ise yarışmacılar için ayrı bir anlam taşıdı. Kazanan takımın aileleri Dominik Cumhuriyeti’ne gelerek sevdikleriyle hasret giderecek. 2 Mayıs akşamı oynanan iletişim ödülü öncesinde yapılan seremoni sırasında konuşan Barış, duygusal ifadeleriyle hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi. Annesinin yarışmayı yakından takip ettiğini ve her anını merak ettiğini anlatan yarışmacı, “Zamanı geri alabilseydim annem de gelseydi” sözleriyle yürekleri burktu.

Barış gözyaşları içerisinde “ Yağmur gelecek. Katıldığım hiçbir sezonda böyle bir ödül için mücadele etme fırsatım olmadı. Televizyonda izlediğim kadarıyla aileleri birbirine koşarken gördüğümde çok imreniyorum. Bir dönem İstanbul’a gitme ödülü oldu, denk gelmedim. Pandemi dönemi olmak üzere katıldığım birçok dönem annem evde izlerken, benimle birlikte stres olduğu için bütün o baskıyı kendi üzerinde de hissediyordu. Buraya da çok gelmek istiyordu. Nerede kaldığımızı, yarıştığımızı her şeyi çok merak ediyordu. Ona nasip olmadı ama bu sezon bu ödül en azından oyun olarak geldi. Bir şansım var bu şansı da annemden bana kalan tek kişi Yağmur, onun kullanması da beni mutlu ediyor. Zamanı geri alabilseydim. Annemde gelseydi. “ sözleriyle anlattı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
