Survivor 2026’nın iletişim ödülü oyunu, yalnızca rekabetiyle değil duygusal anlarıyla da dikkat çekti. Barış Murat Yağcı, oyun öncesinde annesi hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süredir ailesinden uzak olan yarışmacı, yaşadığı özlemi samimi sözlerle ifade etti. Barış’ın içten açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026 iletişim ödülünde Barış’tan duygusal anlar! Annesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı Survivor 2026 iletişim ödülü oyunu öncesinde Barış Murat Yağcı, annesine duyduğu özlemi dile getirirken duygusal anlar yaşadı. Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ı kaybedince zor bir süreç yaşamıştı. Annesinin kaybından 7 ay sonra Survivor 2026 yarışmasına katılan Barış, ada hayatı boyunca özlemini dile getirdi. İletişim ödülünü kazanan takımın aileleri Dominik Cumhuriyeti'ne gelerek sevdikleriyle hasret giderecek. Barış, annesinin yarışmayı merak ettiğini ve onunla Dominik'e gelmek istediğini belirtti. Barış, annesinden kalan tek kişi olan kızı Yağmur'un bu ödülü kullanmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

BARIŞ’TAN ANNESİNE ÖZLEM

Survivor 2026’da iletişim ödülü öncesinde yaşanan duygusal anlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’a duyduğu özlemi dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı. 2025 yılında annesini kaybeden Barış Murat Yağcı, dört kez kanseri yenmesine rağmen hayat mücadelesini sürdüremeyen annesi Arzu Ernak’ın vefatının ardından zor bir süreç yaşamıştı. Annesinin kaybından yaklaşık 7 ay sonra Survivor 2026 yarışmasına katılan yarışmacı, ada hayatı boyunca yaşadığı özlemi sık sık dile getirdi.

Bu sezonun en dikkat çeken ödüllerinden biri olan iletişim oyunu ise yarışmacılar için ayrı bir anlam taşıdı. Kazanan takımın aileleri Dominik Cumhuriyeti’ne gelerek sevdikleriyle hasret giderecek. 2 Mayıs akşamı oynanan iletişim ödülü öncesinde yapılan seremoni sırasında konuşan Barış, duygusal ifadeleriyle hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi. Annesinin yarışmayı yakından takip ettiğini ve her anını merak ettiğini anlatan yarışmacı, “Zamanı geri alabilseydim annem de gelseydi” sözleriyle yürekleri burktu.

Barış gözyaşları içerisinde “ Yağmur gelecek. Katıldığım hiçbir sezonda böyle bir ödül için mücadele etme fırsatım olmadı. Televizyonda izlediğim kadarıyla aileleri birbirine koşarken gördüğümde çok imreniyorum. Bir dönem İstanbul’a gitme ödülü oldu, denk gelmedim. Pandemi dönemi olmak üzere katıldığım birçok dönem annem evde izlerken, benimle birlikte stres olduğu için bütün o baskıyı kendi üzerinde de hissediyordu. Buraya da çok gelmek istiyordu. Nerede kaldığımızı, yarıştığımızı her şeyi çok merak ediyordu. Ona nasip olmadı ama bu sezon bu ödül en azından oyun olarak geldi. Bir şansım var bu şansı da annemden bana kalan tek kişi Yağmur, onun kullanması da beni mutlu ediyor. Zamanı geri alabilseydim. Annemde gelseydi. “ sözleriyle anlattı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

SURVİVOR 2026'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR