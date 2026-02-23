Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Survivor 2026’da aşk üçgeni! Seren Ay’dan Survivor’a veda eden Eren İtirafı!

Survivor 2026’da sular durulmuyor! Seren Ay’ın, adaya veda eden Eren hakkında yaptığı itiraf gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadaki duygusal yakınlaşmalar “aşk üçgeni” iddialarını güçlendirirken, Sercan cephesindeki gelişmeler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sercan Yıldırım Deniz Çatalbaş arasında neler oluyor?

Survivor 2026’da aşk üçgeni! Seren Ay’dan Survivor’a veda eden Eren İtirafı!
Fatimatüzzehra Maslak
23.02.2026
20:24
23.02.2026
20:29

Survivor 2026’da bu kez parkur performansı değil, duygusal itiraflar konuşuluyor. Yarışmaya veda eden Eren hakkında açıklama yapan Seren Ay, sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ada konseyinde ve sonrasında yaptığı değerlendirmeler, izleyiciler arasında “aşk üçgeni mi var?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle Sercan ile yaşanan gerilim ve mesafeli tavırlar sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Seren Ay’ın sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı artırdı.

KIRMIZI TAKIM EREN’İ NEDEN ALMADI?

Survivor 2026’da ada bu kez yalnızca parkur performanslarıyla değil, yükselen duygusal gerilimle gündeme geldi. Konsey gecesinde Kırmızı Takım’ın Eren’i kadroya dahil etme ihtimali konuşulurken, beklenmedik bir çıkış tansiyonu bir anda artırdı. Sercan, net bir tavır ortaya koyarak Eren’i takımında istemediğini açıkça dile getirdi. “Gelirse onunla dinamik olmam” sözleri, konseyin seyrini değiştirdi.

Survivor 2026’da aşk üçgeni! Seren Ay’dan Survivor’a veda eden Eren İtirafı!

Sercan’ın resti karşısında Kırmızı Takım, Eren’i kadroya almama kararı verdi. Survivor’a veda eden Eren Semerci, performans istatistikleriyle adanın güçlü yarışmacıları arasında gösteriliyordu. Kararın ardından sosyal medyada “stratejik hata mı?” yorumları yapılmaya başlandı. Nitekim yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kırmızı Takım’ın yaşadığı kayıplar sonrası pişmanlık sinyalleri verdiği görüldü. Parkurdaki mağlubiyetlerin ardından “Keşke alsaydık” şeklindeki sözler dikkat çekti.

Survivor 2026’da aşk üçgeni! Seren Ay’dan Survivor’a veda eden Eren İtirafı!

SEREN AY’DAN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Acun Ilıcalı Seren Ay ile gerçekleştirdiği bireysel özel konuşmada şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Eren Semerci’nin kırmızı takıma alınmama olayının perde arkası magazin boyutuyla daha da karmaşık bir hal aldı. Konsey sonrası konuşan Seren Ay’ın iddiası gündeme bomba gibi düştü. Seren Ay, Sercan’ın Deniz’den hoşlandığını öne sürdü. Bilindiği üzere Deniz ile Eren’in geçmişte bir ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Bu iddia, Sercan’ın Eren’e karşı mesafesinin altında kişisel nedenler olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Survivor 2026’da aşk üçgeni! Seren Ay’dan Survivor’a veda eden Eren İtirafı!

Survivor Extra programında yorumculuk yapan İhsan Tarkan, konseyde yaşanılan olay sonrası eski yarışmacı Mert Öcal’ın kendisine attığı mesajı iletti. İhsan Tarkan, “ Mert yazdı bana “Bizimkisi yine birilerine mi aşık olmuş” dediğini söyledi. Sercan Yıldırım’ın adı bir ara aynı sezonda birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile de aralarında aşk olduğuna dair iddialar konuşulmuştu.

#Magazin
