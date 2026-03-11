Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor 2026’da Can Berkay’ın ilk ve son halleri gündem oldu! Can Berkay'ın o bakışları çok konuşuldu

Survivor’da Can Berkay’ın yarışmaya ilk gelişindeki güler yüzlü ve enerjik hali, son bölümde yerini sinirli ve morali tamamen bozuk bir ifadeye bıraktı. Can Berkay’daki değişim sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Can Berkay’ın bakışlarındaki ani dönüş, izleyiciler tarafından günün en çok konuşulan konusu oldu. Binlerce yorum ve paylaşım, yarışmacının duygusal iniş çıkışlarını gündeme taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Survivor 2026’da Can Berkay’ın ilk ve son halleri gündem oldu! Can Berkay'ın o bakışları çok konuşuldu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 21:30

TV8 ‘in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor, bu hafta Can Berkay’ın dramatik değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmaya ilk geldiğinde güler yüzlü ve enerjik olan Can Berkay, kısa süre içinde sinirli ve morali tamamen bozuk bir hâle büründü. İzleyiciler, yarışmacının bakışlarındaki değişimi fark ederek sosyal medyada yoğun şekilde paylaştı ve yorum yaptı. Can Berkay’ın ilk ve son anlarındaki dramatik dönüş, hem yarışmadaki gerilimi hem de izleyicilerin dikkatini çeken duygusal iniş çıkışları gözler önüne serdi. İşte Survivor Can Berkay’ın ilk ve son hali:

SURVİVOR CAN BERKAY’IN İLK VE SON HALİ

Survivor 2026’nın son bölümünde Can Berkay’ın yaşadığı değişim sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmaya adım attığı ilk günlerde enerjisiyle dikkat çeken, sürekli gülümseyen ve pozitif halleriyle takım arkadaşlarını motive eden Can Berkay, kısa süre içinde tamamen bambaşka bir hâle büründü. Bakışlarında öfke, sinir ve moral sıfırın altında bir ifade vardı.

Survivor 2026’da Can Berkay’ın ilk ve son halleri gündem oldu! Can Berkay'ın o bakışları çok konuşuldu

İzleyiciler bu dramatik değişimi fark edince Twitter, Instagram ve TikTok adeta kaynadı. Binlerce kullanıcı, Can Berkay’ın yarışmadaki iniş çıkışlarını yorumladı vebakışlarındaki “farklı kişiliğe dönüşü” tartıştı. Bazıları “Bu bakışlar bir sezonun özeti gibi” derken, bazıları “Gülümseyen Can nereye gitti?” yorumlarıyla tepkilerini gösterdi.

Survivor 2026’da Can Berkay’ın ilk ve son halleri gündem oldu! Can Berkay'ın o bakışları çok konuşuldu

Yarışmadaki diğer anlar da Can Berkay’ın değişimini daha belirgin hâle getirdi. Ödül ve ceza oyunlarında yaşanan gerilim, takım içi tartışmalar ve duygusal patlamalar, yarışmacının üzerindeki baskıyı iyice artırdı. İlk günlerde pozitif enerji saçan Can Berkay’ın yerini, “her şeye sinirlenen, morali sıfır” bir yarışmacı aldı.

Survivor 2026’da Can Berkay’ın ilk ve son halleri gündem oldu! Can Berkay'ın o bakışları çok konuşuldu

İzleyiciler, Can Berkay’ın önümüzdeki bölümlerde eski enerjisini geri kazanabilecek mi, yoksa sosyal medyanın gündeminden düşmeyecek bu bakışlarla adada yoluna devam mı edecek? merak ediyor.

Survivor 2026’da Can Berkay’ın ilk ve son halleri gündem oldu! Can Berkay'ın o bakışları çok konuşuldu

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak
Survivor 2026’da Can Berkay’ın ilk ve son halleri gündem oldu! Can Berkay'ın o bakışları çok konuşuldu

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor 2026’da Can Berkay’ın ilk ve son halleri gündem oldu! Can Berkay'ın o bakışları çok konuşuldu

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.