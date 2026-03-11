Survivor 2026’da Can Berkay’ın ilk ve son halleri gündem oldu! Can Berkay'ın o bakışları çok konuşuldu

TV8 ‘in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor, bu hafta Can Berkay’ın dramatik değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmaya ilk geldiğinde güler yüzlü ve enerjik olan Can Berkay, kısa süre içinde sinirli ve morali tamamen bozuk bir hâle büründü. İzleyiciler, yarışmacının bakışlarındaki değişimi fark ederek sosyal medyada yoğun şekilde paylaştı ve yorum yaptı. Can Berkay’ın ilk ve son anlarındaki dramatik dönüş, hem yarışmadaki gerilimi hem de izleyicilerin dikkatini çeken duygusal iniş çıkışları gözler önüne serdi. İşte Survivor Can Berkay’ın ilk ve son hali:

SURVİVOR CAN BERKAY’IN İLK VE SON HALİ

Survivor 2026’nın son bölümünde Can Berkay’ın yaşadığı değişim sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmaya adım attığı ilk günlerde enerjisiyle dikkat çeken, sürekli gülümseyen ve pozitif halleriyle takım arkadaşlarını motive eden Can Berkay, kısa süre içinde tamamen bambaşka bir hâle büründü. Bakışlarında öfke, sinir ve moral sıfırın altında bir ifade vardı.

İzleyiciler bu dramatik değişimi fark edince Twitter, Instagram ve TikTok adeta kaynadı. Binlerce kullanıcı, Can Berkay’ın yarışmadaki iniş çıkışlarını yorumladı vebakışlarındaki “farklı kişiliğe dönüşü” tartıştı. Bazıları “Bu bakışlar bir sezonun özeti gibi” derken, bazıları “Gülümseyen Can nereye gitti?” yorumlarıyla tepkilerini gösterdi.

Yarışmadaki diğer anlar da Can Berkay’ın değişimini daha belirgin hâle getirdi. Ödül ve ceza oyunlarında yaşanan gerilim, takım içi tartışmalar ve duygusal patlamalar, yarışmacının üzerindeki baskıyı iyice artırdı. İlk günlerde pozitif enerji saçan Can Berkay’ın yerini, “her şeye sinirlenen, morali sıfır” bir yarışmacı aldı.

İzleyiciler, Can Berkay’ın önümüzdeki bölümlerde eski enerjisini geri kazanabilecek mi, yoksa sosyal medyanın gündeminden düşmeyecek bu bakışlarla adada yoluna devam mı edecek? merak ediyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR