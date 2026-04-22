Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Survivor 2026’da büyük ödül oyununu kazanan takım viral oldu! İşte o görüntüler

Survivor 22 Nisan 2026 akşamı oynanacak ödül oyunu sonrası kazanan takım sosyal medyada gündem oldu. Büyük heyecana sahne olan mücadelede elde edilen ödülün, Hull City maç organizasyonu görüntüleri deşifre oldu. Ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar sonrası ortaya çıkan detaylar, yarışma takipçilerini ikiye böldü. Ödül oyununa ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral hale gelirken, kullanıcılar ödül oyunun bir heyecanı kalmadı yorumlarını yaptı.

22 Nisan Survivor büyük heyecana sahne olacak. Zorlu mücadele sonrası kazanan takım, elde ettiği ödülle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Ada konseyinde tarafından açıklanan maç ödülünün detaylarının günler öncesinde sızdığı iddiası ise dikkat çekti. Kullanıcılar görüntüleri defalarca paylaşırken, yarışmaya dair yorumlar da hızla yayıldı. Ödülün içeriğine dair tartışmalar gündemin üst sıralarına yerleşti.

22 Nisan Survivor ödül oyunu sonrasında Hull City maç ödülünün detaylarının günler öncesinden sızdığı iddiaları sosyal medyada büyük yankı buldu.
22 Nisan 2026 akşamı oynanacak ödül oyunu sonrası kazanan takım Hull City maçına gidecek.
Sosyal medyada viral olan bir görüntüde Hull City maçı oynanırken kameraların Survivor 2026 Ünlüler takımını çekmesi eleştirilere neden oldu.
Bazı kullanıcılar bu görüntülerin kimin elendiği ve ödülü kimin kazandığına dair günler öncesinden fikir sahibi olmalarına yol açtığını belirtti.
SURVİVOR 2026 HULL CİTY MAÇ ÖDÜLÜ VİRAL OLDU

Acun Ilıcalı, 21 Nisan 2026 Salı akşamı ’ın yeni bölümünde yayınlanan ada konseyinde ödül oyununa dair bilgiler verdi. 22 Nisan 2026 akşamı 2 tane oynanacak ödül oyunu sonrasında kazanan takım ılıcalı’nın takımı olan Hull City maçına gidecek. Ödül oyunun kimin kazanacağı merak edilirken, sosyal medyada bir görüntü viral oldu.

Hull City maçı oynarken, kameraların Survivor 2026 Ünlüler takımını çekmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İzleyiciler, Acun Ilıcalı’nın böyle bir hatayı nasıl yaptığına dair eleştiri bombardımanına tuttu. Kimi kullanıcılarda günler öncesinden kimin elendiğini ve ödülün kimin kazandığına dair fikir sahibi oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
