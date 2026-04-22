22 Nisan Survivor ödül oyunu büyük heyecana sahne olacak. Zorlu mücadele sonrası kazanan takım, elde ettiği ödülle birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Hull City maç ödülünün detaylarının günler öncesinde sızdığı iddiası ise dikkat çekti. Kullanıcılar görüntüleri defalarca paylaşırken, yarışmaya dair yorumlar da hızla yayıldı. Ödülün içeriğine dair tartışmalar gündemin üst sıralarına yerleşti.

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026’da büyük ödül oyununu kazanan takım viral oldu! İşte o görüntüler 22 Nisan Survivor ödül oyunu sonrasında Hull City maç ödülünün detaylarının günler öncesinden sızdığı iddiaları sosyal medyada büyük yankı buldu. 22 Nisan 2026 akşamı oynanacak ödül oyunu sonrası kazanan takım Hull City maçına gidecek. Sosyal medyada viral olan bir görüntüde Hull City maçı oynanırken kameraların Survivor 2026 Ünlüler takımını çekmesi eleştirilere neden oldu. Bazı kullanıcılar bu görüntülerin kimin elendiği ve ödülü kimin kazandığına dair günler öncesinden fikir sahibi olmalarına yol açtığını belirtti.

SURVİVOR 2026 HULL CİTY MAÇ ÖDÜLÜ VİRAL OLDU

Acun Ilıcalı, 21 Nisan 2026 Salı akşamı Survivor 2026’ın yeni bölümünde yayınlanan ada konseyinde ödül oyununa dair bilgiler verdi. 22 Nisan 2026 akşamı 2 tane oynanacak ödül oyunu sonrasında kazanan takım ılıcalı’nın takımı olan Hull City maçına gidecek. Ödül oyunun kimin kazanacağı merak edilirken, sosyal medyada bir görüntü viral oldu.

Hull City maçı oynarken, kameraların Survivor 2026 Ünlüler takımını çekmesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İzleyiciler, Acun Ilıcalı’nın böyle bir hatayı nasıl yaptığına dair eleştiri bombardımanına tuttu. Kimi kullanıcılarda günler öncesinden kimin elendiğini ve ödülün kimin kazandığına dair fikir sahibi oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR