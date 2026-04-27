Survivor 2026’dan diskalifiye olan Serenay’dan dikkat çeken hamle! Nişanlısı Sadai’nin fotoğraflarını sildi

Survivor 2026 sezonunda yarışmadan diskalifiye olan Serenay, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Serenay nişanlısı Sadai ile birlikte yer aldığı fotoğrafları hesabından kaldırdı. Bu hamle, ikilinin ilişkisine dair soru işaretlerini beraberinde getirirken, takipçileri arasında “ayrılık mı var?” yorumlarına neden oldu. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

SERENAY’DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Survivor 2026 yarışması boyunca sosyal medya hesabından Sadai Serenay’a olan desteğini herkese göstermişti. Serenay’a adada kötü davranıyorlar diye Acun Medyayı ve Ünlüler takımındaki erkekleri tehdit eden ifadeler kullanmıştı. Serenay yaşananlardan sonra hem arkadaşlarından hem de Acun Ilıcalı’dan özür dilemişti.

Sadai, Serenay’ın olaylarından sonra birkaç günlüğüne sosyal medyasından nişanlısıyla olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Gelen tepkiler doğrultusunda Serenay ile olan fotoğraflarını yeniden paylamıştı.

Serenay’ın Survivor 2026’dan diskalifiye olur olmaz, sosyal medya hesabından yaptığı hareketlilik takipçilerinin dikkatini çekti. Serenay nişanlısı Sadai ile olan tüm fotoğrafların ınstagram hesabından sildi.

SERENAY VE SADAİ AYRILDI MI?

Survivor 2026 yarışması sonrasında Serenay Çetin’in nişanlısı Sadai’yi ile ilgili olan fotoğraflarını silmesi merak uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından Serenay ve Sadai ayrıldı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Takipçilerin merakla beklediği açıklama henüz Serenay ve Sadai tarafından resmi olarak açıklanmadı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR