Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci’den ilk açıklama! Survivor Eren’den sevenlerine duygusal mesaj

Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci, yarışma sonrası ilk açıklamasını yaptı. Zorlu ada şartlarına ve takım mücadelesine değinen Eren, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda “yarışma benim için buraya kadarmış” ifadelerini kullandı. Elenmesinin ardından sevenlerinden yoğun destek gören yarışmacı, Survivor sürecinin hayatında unutulmaz bir iz bıraktığını belirtti. Eren’in açıklaması kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SURVİVOR 2026 EREN’DEN İLK AÇIKLAMA

Survivor 2026 yarışmasına veda eden Eren Semerci, olaylı bir şekilde yarışmadan ayrıldı. Yarışmadan ayrılır ayrılmaz, Seren Ay, Eren ve Sercan arasındaki olay sosyal medyada gündem oldu. Seren Ay’ın açıklamalarıyla bomba etkisi oluşturan 3’lü aşk iddiaları sonrası Eren Semerci, sosyal medya platformundan açıklama paylaştı.

Eren Semerci’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Survivor 2026 yarışmasından veda ettikten sonra hissettiği duyguları dile getiren Eren, sevenlerine başsağlığı açısından da teşekkür etti. Survivor 2026 yarışmasındayken babaannesini kaybeden Eren Semerci, takipçilerinden baş sağlığı dileklerini kabul etti.

SURVİVOR 2026 EREN’DEN “ MACERAM BEKLEDİĞİMDEN”

Eren Semerci Survivor 2026’dan elendikten sonra ilk açıklamasını sevenlerine yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren Semerci;

“ Arkadaşlar baş sağlığı dilekleriniz için ve bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Maceram beklediğimden kısa sürdü. Daha fazla kalmak isterdim tabi ama içimde burukluk yok elimden geleni en iyisini yaptım. Maceram bu seferlik buraya kadarmış. İlerleyen zamanlarda daha fazla şey paylaşıyor olacağım bu konu hakkında. Şimdilik sadece iyi olduğumu ve en kısa sürede ülkeme döneceğimi bilmenizi isterim. Teşekkür ederim” sözlerini paylaştı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR