SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci’den ilk açıklama! Survivor Eren’den sevenlerine duygusal mesaj

Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci, adadan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Eren, destek mesajları için teşekkür etti. Duygusal paylaşım kısa sürede gündem olurken, yarışmacının sözleri dikkat çekti.

Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci’den ilk açıklama! Survivor Eren’den sevenlerine duygusal mesaj
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.02.2026
21:48
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
21:55

Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci, yarışma sonrası ilk açıklamasını yaptı. Zorlu ada şartlarına ve takım mücadelesine değinen Eren, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda “yarışma benim için buraya kadarmış” ifadelerini kullandı. Elenmesinin ardından sevenlerinden yoğun destek gören yarışmacı, Survivor sürecinin hayatında unutulmaz bir iz bıraktığını belirtti. Eren’in açıklaması kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

SURVİVOR 2026 EREN’DEN İLK AÇIKLAMA

Survivor 2026 yarışmasına veda eden Eren Semerci, olaylı bir şekilde yarışmadan ayrıldı. Yarışmadan ayrılır ayrılmaz, Seren Ay, Eren ve Sercan arasındaki olay sosyal medyada gündem oldu. Seren Ay’ın açıklamalarıyla bomba etkisi oluşturan 3’lü aşk iddiaları sonrası Eren Semerci, sosyal medya platformundan açıklama paylaştı.

Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci’den ilk açıklama! Survivor Eren’den sevenlerine duygusal mesaj

Eren Semerci’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Survivor 2026 yarışmasından veda ettikten sonra hissettiği duyguları dile getiren Eren, sevenlerine başsağlığı açısından da teşekkür etti. Survivor 2026 yarışmasındayken babaannesini kaybeden Eren Semerci, takipçilerinden baş sağlığı dileklerini kabul etti.

Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci’den ilk açıklama! Survivor Eren’den sevenlerine duygusal mesaj

SURVİVOR 2026 EREN’DEN “ MACERAM BEKLEDİĞİMDEN”

Eren Semerci Survivor 2026’dan elendikten sonra ilk açıklamasını sevenlerine yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren Semerci;

“ Arkadaşlar baş sağlığı dilekleriniz için ve bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Maceram beklediğimden kısa sürdü. Daha fazla kalmak isterdim tabi ama içimde burukluk yok elimden geleni en iyisini yaptım. Maceram bu seferlik buraya kadarmış. İlerleyen zamanlarda daha fazla şey paylaşıyor olacağım bu konu hakkında. Şimdilik sadece iyi olduğumu ve en kısa sürede ülkeme döneceğimi bilmenizi isterim. Teşekkür ederim” sözlerini paylaştı.

Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci’den ilk açıklama! Survivor Eren’den sevenlerine duygusal mesaj

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor 2026’ya veda eden Eren Semerci’den ilk açıklama! Survivor Eren’den sevenlerine duygusal mesaj

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
#Magazin
TGRT Haber
