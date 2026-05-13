Survivor 2026’ya veda eden Seda Albayrak takım arkadaşlarına sitem etti! Survivor Seda’nın final dörtlüsü şaşırttı

13 Mayıs 2026 tarihinde ekrana gelen Survivor 2026 bölümünde adaya veda eden isim Seda Albayrak oldu. Eleme sonrası konuşan Albayrak, hem duygusal anlar yaşadı hem de takım arkadaşlarına yönelik sitem dolu ifadeler kullandı. Yarışmadan elenmesinin ardından yaptığı “final dörtlüsü” tahmini ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Seda’nın açıklamaları, adadaki dengelerin yeniden sorgulanmasına yol açtı.
Survivor 2026 sezonuna erken veda eden Seda Albayrak, elenmesinin ardından yaptığı ilk açıklamalarla gündem oldu. Konsey sonrası duygularını paylaşan Albayrak, hem takım arkadaşlarına sitem etti hem de elenme sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Seda Albayrak , özellikle son günlerde yaşanan ilişkilerin kararında etkili olduğunu vurguladı.
Seda Albayrak açıklamasında, “Ramazan’dan hiç hoşlanmıyordum. Son zamanlarda onunla vedalaşmak istemedim. Takım arkadaşlarıma kırgınım. Elenmeyi hak etmedim, çok erken elendim ve çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.
Elendiği için büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Albayrak, “Benden önce elenmesi gereken isimler Lina, Sude ve Beyza’ydı” diyerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bu çıkış, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.
Survivor 2026 sezonunda finale yaklaşılırken Seda Albayrak’ın final dörtlüsü belli oldu. Nagihan, Ramazan, Nobre ve Nefise şampiyonluk için son etapta mücadele edecek isimler olarak öne çıktı. Final dörtlüsü açıklandıktan sonra sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri Ramazan oldu. Seda, Ramazan’ın ada içindeki tavırları ve bazı yarışmacılarla kurduğu ilişkileri anlattı. Nagihan ile yaşadığı rekabet ve oyunlardaki stratejik hamlelere dikkat çekerken, Seda, “ Nagihan’ın kuklalığını yaverliğini yapıyor kendini Nobre’den bile üstün görüyor.” İddiasında bulundu.
