13 Mayıs 2026 tarihinde ekrana gelen Survivor 2026 bölümünde adaya veda eden isim Seda Albayrak oldu. Eleme sonrası konuşan Albayrak, hem duygusal anlar yaşadı hem de takım arkadaşlarına yönelik sitem dolu ifadeler kullandı. Yarışmadan elenmesinin ardından yaptığı “final dörtlüsü” tahmini ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Seda’nın açıklamaları, adadaki dengelerin yeniden sorgulanmasına yol açtı.

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026’ya veda eden Seda Albayrak takım arkadaşlarına sitem etti! Survivor Seda’nın final dörtlüsü şaşırttı Survivor 2026'da elenen Seda Albayrak, takım arkadaşlarına sitem ederek kimlerin elenmesi gerektiği ve final dörtlüsü hakkındaki tahminlerini paylaştı. Seda Albayrak, elenmesinin ardından takım arkadaşlarına kırgın olduğunu ve elenmeyi hak etmediğini belirtti. Albayrak, kendisinden önce elenmesi gereken isimler olarak Lina, Sude ve Beyza'yı gösterdi. Tahmini final dörtlüsü Nagihan, Ramazan, Nobre ve Nefise oldu. Seda Albayrak, Ramazan'ın ada içindeki tavırlarını ve Nagihan ile ilişkisini değerlendirerek Nagihan'ın Nobre'nin kuklası olduğunu iddia etti.

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN SEDA ALBAYRAK’TAN İLK AÇIKLAMA

Survivor 2026 sezonuna erken veda eden Seda Albayrak, elenmesinin ardından yaptığı ilk açıklamalarla gündem oldu. Konsey sonrası duygularını paylaşan Albayrak, hem takım arkadaşlarına sitem etti hem de elenme sürecine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Seda Albayrak , özellikle son günlerde yaşanan ilişkilerin kararında etkili olduğunu vurguladı.

Seda Albayrak açıklamasında, “Ramazan’dan hiç hoşlanmıyordum. Son zamanlarda onunla vedalaşmak istemedim. Takım arkadaşlarıma kırgınım. Elenmeyi hak etmedim, çok erken elendim ve çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Elendiği için büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Albayrak, “Benden önce elenmesi gereken isimler Lina, Sude ve Beyza’ydı” diyerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bu çıkış, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.

SEDA ALBAYRAK’IN SURVİVOR 2026 FİNAL DÖRTLÜSÜ

Survivor 2026 sezonunda finale yaklaşılırken Seda Albayrak’ın final dörtlüsü belli oldu. Nagihan, Ramazan, Nobre ve Nefise şampiyonluk için son etapta mücadele edecek isimler olarak öne çıktı. Final dörtlüsü açıklandıktan sonra sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri Ramazan oldu. Seda, Ramazan’ın ada içindeki tavırları ve bazı yarışmacılarla kurduğu ilişkileri anlattı. Nagihan ile yaşadığı rekabet ve oyunlardaki stratejik hamlelere dikkat çekerken, Seda, “ Nagihan’ın kuklalığını yaverliğini yapıyor kendini Nobre’den bile üstün görüyor.” İddiasında bulundu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI TAKIM

Deniz Çatalbaş

Can Berkay Ertemiz

Mert Nobre

Lina Hourieh

Barış Murat Yağcı ( kaptan)

Sude Demir

SURVİVOR 2026 MAVİ TAKIM KADROSU

Nefise Karatay

Ramazan Sarı

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere (mavi takım)

Beyza Gemici

Murat Arkın

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

Seda Albayrak

Bayhan

