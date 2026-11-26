Survivor 2027 sezonu için şimdiden heyecan oluşturan bir açıklama geldi. Her sezon yarışmacıları, parkurları ve ada mücadeleleriyle gündem olan Survivor'da bu kez yarışmacıların nasıl seçileceği merak konusu oldu. Hakan Hatipoğlu, Survivor 2027 hakkında yaptığı açıklamada yeni sezonda dikkat çeken bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

SURVİVOR 2027 YARIŞMACI SEÇİMLERİ DEĞİŞİYOR!

Survivor 2027 sezonu için dikkat çeken bir yenilik gündeme geldi. Yarışmanın tanınan isimlerinden Hakan Hatipoğlu, yeni sezonda yarışmacıların belirlenme sürecinin değişeceğini açıkladı. Hatipoğlu'nun verdiği bilgiye göre Survivor 2027'de yarışmacı kadrosunun yarısı halk oylamasıyla oluşturulacak.

İzleyiciler, yalnızca ada mücadelesini takip etmekle kalmayacak, yarışmacı seçiminde de söz sahibi olacak. Yeni sistemde yarışmacı adayları önce izleyicilerin karşısına çıkacak. Adayları görüp dinleme fırsatı bulacak olan Survivor takipçileri, beğendikleri isimlerin yarışmaya katılması için oy kullanabilecek.

Hakan Hatipoğlu, izleyicilerin adaylar hakkında fikir sahibi olduktan sonra "Bu gelsin ya da gelmesin" diyerek tercihlerini ortaya koyacağını belirtti. Bu açıklama, Survivor 2027 yarışmacıları ve yeni sezon kadrosuyla ilgili merakı artırdı.

“YARIŞMACI HALK OYLAMASIYLA BELİRLENECEK”

Hakan Hatipoğlu, yeni sezonla ilgili merak uyandıran açıklamalarda bulunarak yarışmanın formatına ilişkin dikkat çeken detayları paylaştı. Survivor 2027'nin yine 1 Ocak'ta başlayacağını belirten Hatipoğlu, bu yıl para ödülünün 10 milyon TL'ye yükseldiğini söyledi. Ödül miktarındaki artışın yarışmacı profilini de değiştirdiğini ifade eden Hatipoğlu, 2021 yılından bu yana en farklı Survivor sezonunun izleyicileri beklediğini dile getirdi.

Yeni sezonda Turabi ve Ogeday'ın kaptanlığında yeni gönüllü yarışmacıların mücadele edeceğini açıklayan Hatipoğlu, en dikkat çekici yeniliğin ise yarışmacı seçimi olacağını belirtti. Survivor 2027 kadrosunda yer alacak isimlerin yarısı halk oylamasıyla belirlenecek. İzleyiciler, yarışmacı adaylarını önceden görüp dinledikten sonra yarışmaya katılmasını istedikleri isimler için oy kullanabilecek. Survivor 2027'nin şimdiden sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olacağının sinyalini verdi.