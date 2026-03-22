Survivor 22 Mart 2026 elenen yarışmacı kim? Kader konseyinde karar!

Survivor 2026’da 11. hafta eleme heyecanı zirveye ulaştı. Haftanın en kritik anlarından biri olan kader konseyinde, erkek yarışmacılar arasından adaya veda edecek isim belli olacak. Zorlu parkurlar ve mücadele dolu günlerin ardından iki yarışmacı, eleme düellosunda karşı karşıya gelecek. Serhan Onat ile Engincan Tura arasında oynanacak eleme oyunu, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Gecenin sonunda kazanan adada kalmaya devam ederken, kaybeden isim Survivor hayallerine veda edecek. Peki, Survivor 22 Mart 2026 elenen yarışmacı kim?

SURVİVOR 2026 ERKEKLER DÜELLOSUNA ÇIKACAK YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor 2026 erkek halk oylaması sonucunda en az oyu alan Serhan Onat ve Engincan Tura düello oyununa çıkacak. İkili arasında yaşanılan rekabet sonucunda bir kişi elenecek.

20 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

20 Mart 2026 Survivor eleme adayı Serhan Onat ve Osman Can Ural oldu.

17 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Mart 2026 Survivor eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.

16 Mart 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımının dokunulmazlığı kazanması sonucunda Gönüllüler takımı erkek eleme potasına Engincan Tura’nın adını yazdı.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU ERKEKLERDE KİM ALDI?

18 Mart 2026 Survivor ilk sembolü kazanan yarışmacı Mert Nobre oldu.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU KADINLARDA KİM ALDI?

19 Mart 2026 Survivor sembol oyununu kadın yarışmacılardan Seda Albayrak oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR