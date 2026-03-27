Survivor 2026’nın 27 Mart tarihli bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, hem dokunulmazlığı kazanmak hem de 3. sembolü elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Kadın ve erkek yarışmacıların ayrı ayrı yarıştığı sembol oyununda performanslar dikkat çekerken, kazanan isimler ada dengelerini değiştirecek sonuçlara imza attı. Özellikle dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme sürecinde önemli bir avantaj elde ederken, sembolü kazanan isimler de final yolunda kritik bir adım attı. Peki, Survivor 27 Mart 2026’da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2026 3. Sembol oyununu kazanan erkek ve kadın yarışmacı

Özetle

HABERİN ÖZETİ Survivor 27 Mart 2026’da bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026 sembol oyununu kazanan erkek ve kadın yarışmacı Survivor 2026'nın 27 Mart tarihli bölümünde bireysel dokunulmazlık ve sembol oyunları oynandı. Survivor 27 Mart 2026'da bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı henüz açıklanmadı. 22 Mart 2026 akşamı bireysel dokunulmazlık oyununu Deniz Çatalbaş ve Ramazan Sarı kazandı. Survivor 2026'da bireysel dokunulmazlık alan yarışmacılar arasında Mert Nobre, Seda Albayrak, Ramazan Sarı ve Deniz Çatalbaş bulunuyor. Survivor 24 Mart 2026 eleme adayı Sude Demir oldu. 23 Mart 2026 Survivor eleme adayı Lina oldu.

SURVİVOR 27 MART 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 27 Mart 2026’da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacıların kimler olduğunu ve 3. Sembol sahiplerini birazdan açıklayacağız. Takipte kalın.

SURVİVOR 22 MART 2026’DA İKİNCİ SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Mart 2026 akşamı oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazananları Deniz Çatalbaş ve Ramazan Sarı oldu.

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

Mert Nobre – Ünlüler takımı

Seda Albayrak – Gönüllüler takımı

Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı

Deniz Çatalbaş – Ünlüler takımı

24 MART 2026’DA SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 24 Mart 2026 eleme adayı Sude Demir oldu.

23 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI HANGİ YARIŞMACI OLDU?

23 Mart 2026 Survivor eleme adayı Lina oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Serhan Onat

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR