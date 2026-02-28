Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da eleme adayları kim oldu?

Survivor 2026 yarışmasında heyecan giderek artıyor. 8. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu, izleyicileri ekran başına kilitleyecek mücadelelere sahne oldu. Kadın eleme haftasının yaşanacağı kritik potada, yarışmacılar bir üst tura çıkmak için parkurda ter döktü. Beyza ve Seda’nın bulunduğu eleme potasındaki rakiplerin kim olacağı merak ediliyor. Peki, 28 Şubat 2026 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu ve potaya hangi isimler girdi? Survivor 2026’da yaşanan kritik mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde…

SURVİVOR 28 ŞUBAT 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR 2026’DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor 28 Şubat 2026 eleme adayları Seren Ay ve Büşra oldu.

SURVİVOR 24 ŞUBAT 2026’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 24 Şubat 2026 eleme adayı Seda Albayrak oldu.

23 ŞUBAT 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026 8 haftanın ilk eleme adayı Beyza oldu.

SURVİVOR 1 MART 2026 DÜELLO OYUNUNA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Survivor 2026’da 4 eleme adayı belli oldu. Kadın halk oylaması sonucunda 2 kişi eleme potasında kurtulurken, iki kişi 1 Mart 2026 Pazar akşamı oynanacak olan Survivor 2026 düello oyununa kalacak. Düeolla oyununa kalan yarışmacılar Büşra Yalçın ve Seda Albayrak oldu.

SURVİOR 2026'DA EN SON ELENEN YARIŞMACI KİMDİ?

Survivor 2026'da erkek potasında elenen son yarışmacı Eren Semerci oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR