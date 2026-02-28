Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Magazin
Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026'da eleme adayları kim oldu?

Survivor 2026 8 haftanın 3. Dokunulmazlık oyunuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Kadın eleme haftasının yaşanacağı potada Beyza ve Seda’nın rakipleri belli olacak. Peki, Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da eleme adayları kim oldu?

Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da eleme adayları kim oldu?
Survivor 2026 yarışmasında heyecan giderek artıyor. 8. haftanın 3. , izleyicileri ekran başına kilitleyecek mücadelelere sahne oldu. Kadın eleme haftasının yaşanacağı kritik potada, yarışmacılar bir üst tura çıkmak için parkurda ter döktü. Beyza ve Seda’nın bulunduğu eleme potasındaki rakiplerin kim olacağı merak ediliyor. Peki, 28 Şubat 2026 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu ve potaya hangi isimler girdi? Survivor 2026’da yaşanan kritik mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde…

SURVİVOR 28 ŞUBAT 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR 2026’DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor 28 Şubat 2026 eleme adayları Seren Ay ve Büşra oldu.

SURVİVOR 24 ŞUBAT 2026’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 24 Şubat 2026 eleme adayı Seda Albayrak oldu.

Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da eleme adayları kim oldu?

23 ŞUBAT 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

8 haftanın ilk eleme adayı Beyza oldu.

SURVİVOR 1 MART 2026 DÜELLO OYUNUNA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Survivor 2026’da 4 eleme adayı belli oldu. Kadın halk oylaması sonucunda 2 kişi eleme potasında kurtulurken, iki kişi 1 Mart 2026 Pazar akşamı oynanacak olan Survivor 2026 düello oyununa kalacak. Düeolla oyununa kalan yarışmacılar Büşra Yalçın ve Seda Albayrak oldu.

Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da eleme adayları kim oldu?

SURVİOR 2026'DA EN SON ELENEN YARIŞMACI KİMDİ?

Survivor 2026'da erkek potasında elenen son yarışmacı Eren Semerci oldu.

Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
#dokunulmazlık oyunu
#Eleme Adayları
#Survivor 2026
#Seda Albayrak
#Beyza Gemici
#Magazin
