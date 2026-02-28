Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2026’da eleme adayları kim oldu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026 yarışmasında heyecan giderek artıyor. 8. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu, izleyicileri ekran başına kilitleyecek mücadelelere sahne oldu. Kadın eleme haftasının yaşanacağı kritik potada, yarışmacılar bir üst tura çıkmak için parkurda ter döktü. Beyza ve Seda’nın bulunduğu eleme potasındaki rakiplerin kim olacağı merak ediliyor. Peki, 28 Şubat 2026 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu ve potaya hangi isimler girdi? Survivor 2026’da yaşanan kritik mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde…
Survivor 28 Şubat 2026 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
Survivor 28 Şubat 2026 eleme adayları Seren Ay ve Büşra oldu.
Survivor 24 Şubat 2026 eleme adayı Seda Albayrak oldu.
Survivor 2026 8 haftanın ilk eleme adayı Beyza oldu.
Survivor 2026’da 4 eleme adayı belli oldu. Kadın halk oylaması sonucunda 2 kişi eleme potasında kurtulurken, iki kişi 1 Mart 2026 Pazar akşamı oynanacak olan Survivor 2026 düello oyununa kalacak. Düeolla oyununa kalan yarışmacılar Büşra Yalçın ve Seda Albayrak oldu.
Survivor 2026'da erkek potasında elenen son yarışmacı Eren Semerci oldu.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu