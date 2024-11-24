Survivor All Star 2025'e katılacak ilk isim açıklandı

24 Kasım 2024 01:17 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 01:18

Survivor 2025 All Star- Gönüllüler yarışmasına katılacak ilk yarışmacı belli oldu. Eski kadın yarışmacı katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. İzleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Survivor 2025’in başlayacağı tarih şimdiden merak konusu oldu

Survivor 2025’in başlayacağı tarih şimdiden merak konusu oldu

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Survivor​ 2025'in kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı​'nın kanalının izlenme rekorları kıran yarışmalarından biri olan Survivor'un kadrosunda ilk isim açıklandı.

Survivor kadrosu için elemeler devam ederken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, Survivor 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını duyurdu. Canbeldek, sosyal medya hesabında "Survivor" diyerek haberi takipçilerine duyurdu.