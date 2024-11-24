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Survivor All Star 2025'e katılacak ilk isim açıklandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 01:17 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 01:18
Survivor All Star 2025&#039;e katılacak ilk isim açıklandı

Survivor 2025 All Star- Gönüllüler yarışmasına katılacak ilk yarışmacı belli oldu. Eski kadın yarışmacı katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. İzleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Survivor​ 2025'in kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı​'nın kanalının izlenme rekorları kıran yarışmalarından biri olan Survivor'un kadrosunda ilk isim açıklandı.

Survivor kadrosu için elemeler devam ederken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, Survivor 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını duyurdu. Canbeldek, sosyal medya hesabında "Survivor" diyerek haberi takipçilerine duyurdu.

Survivor All Star 2025'e katılacak ilk isim açıklandı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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