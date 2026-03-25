Survivor Büşra Yalçın, eteğindeki taşları dökmeye başladı! Elenme sonrası Yalçın'dan şok eden itiraf

Büşra Yalçın'dan şaşırtan itiraf!

TV8 kanalının reyting rekortmen programlarından olan Survivor 2026 yarışmacısı Büşra Yalçın, ada da yaşanan kayıp yemek krizine ilişkin önemli bir itirafta bulundu.

Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın

TV8 ekranlarının yoğun bir ilgi ile takip edilen favori yarışmalarından Survivor'un kaos ve gerilim dozu yüksek olan bölümleri, izleyicileri ekran başından bir saniye bile ayırmıyor.

BÜŞRA YALÇIN'IN İTİRAFI GÜNDEM OLDU!

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ederken, yarışmadan elenen Büşra Yalçın'ın ifşası sosyal medyada olay oldu!

Büşra Yalçın'dan açıklama

Survivor'un 1 Mart 2026 tarihinde yayınlanan bölümünde rakiplerinin aşağısında kalarak adaya veda etmek zorunda kalan Büşra Yalçın, ayrılık sonrası sessizliğini ilk kez bozdu!

Büşra Yalçın ifşa

Ay başında programa veda eden 28 yaşındaki Survivor yarışmacısı Büşra Yalçın, katıldığı bir programda adada yaşanan olayla ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

 

survivor'da yemek krizi

SURVİVOR'DA BİR İLK! YEMEKLER ÇALINDI...

Survivor'da geçtiğimiz günlerde Ünlüler takımı arasında yaşanan kayıp yemek kavgası, adada büyük bir krizin yaşanmasına yol açmıştı.

Ödül oyunu oynandıktan sonra görevli bir çalışan, barakaya izinsiz şekilde girilerek yemeğinin alındığını söylemişti.

 

ünlüler takımında kriz

Görevli kişi, oradaki tüm yarışmacıları uyararak bunu yapan her kim ise bir an evvel ortaya çıkma gerektiğinin uyarısında bulunmuştu.

ÜNLÜLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Yaşanan kriz sonrasında ünlüler takımında ipler iyice gerilmeye başladı.

Kayıp yemeğin çalınmasına dair ismi geçenler arasında ilk sırada Can Berkay yerini alırken; diğer sıradaki isim ise Büşra Yalçın olmuştu.

bayhan

BAYHAN'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA ÇIKIŞ!

Takım arkadaşlarıyla irtibata giren Bayhan, arkadaşlarına sorumlu kim ise açık ve net şekilde ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

kayıp yemek itirafı

BÜŞRA YALÇIN'DAN YEMEK İTİRAFI

Survivor 2026 macerası erken sonlanan eski yarışmacı Büşra Yalçın, elendikten sonra  Survivor'a yönelik dikkat çeken bir itirafta bulundu.

yemek açıklaması

BÜŞRA YALÇIN: BERABER YİYECEKTİK

Yalçın,  ünlüler takımı arasında çalınan yemek için ilk kez sessizliğini bozdu ve tek tek isim vererek yemeği kimin aldıklarınını söyledi.

Yalçın, ''O yemeği ben, Sercan, Serhan ve Nefise ile birlikte çaldık beraber yiyecektik'' diyerek Survivor'da bir türlü çözülemeyen yemek krizinin perde arkasındaki isimleri ortaya çıkardı.

