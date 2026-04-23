Survivor eski yarışmacıları bir arada! Birsen, Merve, Sude, Atakan ve Anıl buluştu

Survivor tarihine damga vuran yarışmacılar arasında bulunan Birsen, Merve, Sude, Atakan ve Anıl uzun bir aradan sonra bir aradalar. Yarışmacıların bir etkinlikte bir araya gelip fotoğraf çektikleri anları sosyal medyalarında paylaştılar. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Survivor yarışmacıları yeniden bir arada görmek birçok sosyal medya kullanıcısını memnun etti.
Birsen, Merve, Sude, Atakan ve Anıl paylaştığı fotoğraf kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Sevdikleri yarışmacıları bir arada gören kullanıcılar Acun Ilıcalı’ya çağrı da bulundu.
Survivor Türkiye’nin unutulmaz yarışmacıları arasında yer alan Birsen, Merve, Sude, Atakan ve Anıl, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Eski sezonlardaki performanslarıyla hafızalarda yer edinen yarışmacıların, hayranları tarafından yeniden All Star formatında görmek istenmesi büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, Survivor 2027 All Star sezonu için bu isimlerin kadroya dahil edilmesi yönünde yoğun paylaşımlar yapmaya başladı. Yapılan yorumlarda, “Bu ekip tekrar gelmeli”, “All Star ruhu bu kadroyla geri gelir” gibi ifadeler dikkat çekti.
Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan yeni sezon planlaması merakla beklenirken, bu taleplerin prodüksiyon ekibi tarafından nasıl değerlendirileceği ise şimdiden gündem oldu.Birsen, Merve, Sude, Atakan ve Anıl’ın önceki performansları, All Star formatı için güçlü adaylar olarak gösteriliyor. Survivor 2027 sezonu öncesi oluşan bu sosyal medya baskısı, yeni kadro tartışmalarını daha şimdiden alevlendirmiş durumda.