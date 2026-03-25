Survivor eski yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, bu kez Can Berkay'ı hedef aldı! Tuğsuz'dan Berkay'a olay sözler

Survivor All Star 2025’te finale ramak kala yarışmadan çekilmek zorunda kalan yarışmacı Hikmet Tuğsuz, bu sene televizyon ekranı karşısından Can Berkay'ı hedef olarak belirledi. Survivor'un bu sezonunu TV karşısından sıkı sıkıya takip eden olaylı yarışmacı Hikmet Tuğsuz, kırmızı takım yarışmacısı olan Can Berkay Ertemiz'i alaya alan bir paylaşımda bulundu. Gönderisinde kullandığı ifadelerle kaosu kendine çeken eski yarışmacı Hikmet Tuğsuz'un Survivor 2026 (şuanki) döneminde mücadele eden Can Berkay Ertemiz içi söyledikleri sosyal medyayı ikiye böldü.

GEÇEN SENENİN EN OLAYLI İSMİYDİ! SURVİVOR ALLSTAR 2025 YARIŞMACISI HİKMET TUĞSUZ'DAN ŞOK PAYLAŞIM

Survivor 2025 döneminin en çok konuşulan ve iddialı isimlerinden olan Hikmet Tuğsuz, şampiyonluğa günler kala sürpriz bir şekilde yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştı.

Uzun zamandır gündemdeki sessizliğini koruyan Hikmet Tuğsuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeye başladı.

HİKMET TUĞSUZ'DAN CAN BERKAY'A YÖNELİK KÜÇÜMSEYİCİ MESAJ!

Dilinin ayarı olmayan ve yarıştığı dönemde yaptığı açıklamalarla çoğu kez gündem olan 2025 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, Survivor'un ünlüler takımında yarışan Can Berkay ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor programını yakından takip eden eski yarışmacı Hikmet Tuğsuz, Can Berkay'ın oyun sırasında meditasyona girdiği anla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Aktif kullandığı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştığı Can Berkay karesine ''Bu çocuğu bakkala ekmek almaya gönder geri gelemez. Allah sabırlar versin arkadaşlarına'' notunu düşmesi sosyal medyada kısa zamadna gündem oldu.