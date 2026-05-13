Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survıvor Greece’de şok karar! Stavros Floros yarışmanın galibi ilan edildi

Survivor Greece 2026 sezonunda beklenmedik bir karar alındı. Yunan yarışmacı Stavros Floros tekne kazası sonucunda ayaklarından bir ampute oldu. Genç yarışmacı yoğun bakımda tedavisi devam ederken, Survivor 2026 Greece yarışması hakkında Yunan basınında büyük bir iddia ortaya atıldı. Henüz resmi açıklama yapılmazken, iddia Yunanistan ve uluslararası Survivor takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Survıvor Greece'de şok karar! Stavros Floros yarışmanın galibi ilan edildi
Survivor Greece 2026 sezonuna damga vuracak bir olay yaşandı. Yunan yarışmacı Stavros Floros’un sabah saatlerinde denizde balık avlamak için açıldığında turist teknesi ile bir yaşandı. Kaza sonucunda bir ayağı ampute olan Stavros Floros hakkında Yunan basınında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını ve Acun Medya ekibi tarafından henüz net bir açıklama gelmezken, ortaya atılan iddia Yunanistan ve uluslararası Survivor takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Survıvor Greece’de şok karar! Stavros Floros yarışmanın galibi ilan edildi

Survivor Greece 2026'da yarışmacı Stavros Floros'un bir kaza sonucu bir ayağının ampute olması üzerine, Yunan basınında prodüksiyonun onu sezonun tek ve mutlak şampiyonu ilan ettiği ve büyük ödülü vereceği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Yunan yarışmacı Stavros Floros, denizde balık avlarken turist teknesiyle bir kaza yaşadı ve bir ayağı ampute oldu.
Yunan basınında, Survivor Greece prodüksiyonunun Stavros Floros'u sezonun tek ve mutlak şampiyonu ilan ettiği iddia edildi.
İddialara göre, Floros'a 250.000 euro değerindeki büyük ödülün tamamının verileceği öne sürüldü.
Prodüksiyon ekibinden veya resmi kaynaklardan henüz bu iddialarla ilgili net bir açıklama gelmedi.
SURVİVOR GREECE’DE ŞOK KARAR!

Yunan basınında yer alan haberlere göre Survivor Greece prodüksiyonu, televizyon tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Edinilen bilgilere göre yarışma sırasında ağır bir kaza geçiren yarışmacı Stavros Floros, sezonun tek ve mutlak şampiyonu ilan edildi.

İddialara göre prodüksiyon ekibi, yaşanan talihsiz olayın ardından yarışmanın seyrini tamamen değiştiren bir karar aldı. Yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Floros’un, hem sağlık durumu hem de yarışmadaki performansı dikkate alınarak sezonun galibi olarak belirlendiği öne sürüldü.

Alınan karar doğrultusunda 250.000 euro değerindeki büyük ödülün tamamının genç yarışmacıya verileceği ifade edildi. Bu gelişme, yalnızca Yunanistan’da değil, uluslararası Survivor izleyicileri arasında da büyük yankı uyandırdı. Henüz prodüksiyon tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar doğrulanmış değil. Ancak söz konusu gelişme, Survivor tarihine geçebilecek en sıra dışı kararlar arasında gösteriliyor. Yarışmanın geleceği ve final süreciyle ilgili gözler şimdi yapılacak resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

STAVROS FLOROS SURVİVOR 2026 GREECE BÜYÜK ÖDÜLÜ ALDI MI?

Survivor Greece 2026 sezonuna dair gündeme gelen iddialar, yarışmanın en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Yarışma sırasında ağır bir kaza geçirdiği öne sürülen Stavros Floros’un, büyük ödülün sahibi olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Yunan basınında yer alan bazı haberlerde Floros’un sezonun şampiyonu ilan edildiği ve 250.000 euro değerindeki büyük ödülün kendisine verileceği iddia ediliyor. Konuya ilişkin prodüksiyon ekibinden veya resmi kaynaklardan doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Stavros Floros’un şampiyonluğuna ve ödülün kendisine verilip verilmediğine dair belirsizlik sürüyor. Sosyal medyada konu geniş yankı uyandırırken, izleyiciler resmi açıklamayı bekliyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, iddiaların doğruluğu henüz kesinleşmiş değil.

