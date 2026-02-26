Menü Kapat
Magazin
Survivor Lina’dan boğazları düğümleyen itiraf! "Artık annemin sesini duyamıyorum!"

Survivor 2026 İletişim ödülü öncesi Lina, annesine olan hasretini dile getirirken gözyaşlarına boğuldu. Annesinin sesini zihninde hatırlamakta güçlük çektiğini belirten genç yarışmacı, " annemin sesini duyamıyorum" sözleriyle yaşadığı derin acıyı paylaştı. Samimi itiraf, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, izleyicilerden Lina’ya destek mesajları yağdı.

Survivor 2026’ın sevimli kızı olarak nitelendirilen Lina Hourieh, İletişim ödülü öncesi gözyaşlarına boğuldu. Annesini kaybetmenin verdiği acıyı anlatan Lina, içerisinde bastırdığı özlem hissini verdiği özel röportajda anlattı. Genç yarışmacı Lina, “ Artık annemin sesini duyamıyorum” sözüyle ekran başında izleyenlerinde yüreklerini sızlattı.

SURVİVOR LİNA’NIN ANNE HASRETİ

Survivor’da heyecan ve rekabet tüm hızıyla devam ederken, parkurlardaki mücadelenin yerini bu kez hüzünlü bir sessizlik aldı. Survivor 2026’ın genç yarışmacılarından Lina, iletişim ödülü öncesi ailesini kaybetmenin verdiği acıyı anlatırken ki kullandığı kelimeler geceye damga vurdu. Ailesini kaybetmenin verdiği acının yükünü taşımakta zorlanan Lina, annesini anlatırken hıçkırıklara boğuldu.

Survivor Lina’dan boğazları düğümleyen itiraf! "Artık annemin sesini duyamıyorum!"

Lina, “ Böyle bir kayıpla başa çıkmak daha da zorlaşıyor. İnsan ilk sevdiklerinin sesini unutmuş, yani annemin sesini hatırlayamıyorum. Açıyorum videolarını falan izliyorum. Öyle dinleyebiliyorum. Eski evimizin oralara hiç gitmek istemiyorum. Çünkü oralara gittiğimde çok kötü oluyorum. Çok uzaklaşmak kaçmak istiyorum bazen. Sırt çantamı alıp gidiyorum, yurtdışına falan."

Survivor Lina’dan boğazları düğümleyen itiraf! "Artık annemin sesini duyamıyorum!"

" Buraya geldim ama insan tabi ki içindekilerle ve o boşluktan hiçbir zaman kaçamıyor. Nereye gidersen git ne yaparsan yap, neyle doldurmaya çalışırsan çalış. Yemekle, ilişkilerle, eğlencelerle hiçbir şeyle dolmuyor. Burada onu çok daha fazla hissediyorsun. Çünkü burada sevdiğin ve alıştığın hiçbir şey yok.” sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Survivor Lina’dan boğazları düğümleyen itiraf! "Artık annemin sesini duyamıyorum!"

SURVİVOR LİNA’NIN ANNESİNE NE OLDU?

Survivor Lina, ilk iletişim ödülü oynanacağı sırada annesini kaybettiğini ilk kez o zaman söylemişti. Uzun seneler yaşadığı acıyı Survivor’da çok daha yoğun bir şekilde yaşadığı dile getiren Lina, annesini kaybettiğini açıklamıştı. Lina, “ Ben buradaki herkes gibi mektubu annemden alabilmeyi çok isterdim ama maalesef annem hayatta değil. Babamla zaten görüşmüyorum. Dışarı çıktığımda beni bekleyen bir ailem, bana mektup yazabilecek bir ailem yok."

Survivor Lina’dan boğazları düğümleyen itiraf! "Artık annemin sesini duyamıyorum!"

" Sadece yakın arkadaşlarım var. Onlar zaten ailem gibi ama bugün bu oyunu arkadaşlarımız için kazanmayı çok istiyorum. Kazanırsak da bana o yokluğu daha da derin hissettirecek. O yüzden biraz karmaşık hissediyorum.” cümlesiyle annesini kaybetmenin verdiği acıyı yarışmacı arkadaşlarıyla paylaşmıştı.

#acı
#Anne Özlemi
#Survivor Lina
#Annesini Kaybetti
#İletişim Ödülü
#Magazin
