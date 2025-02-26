Survivor Merve Aydın'ın lüks evi göz kamaştırdı!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Merve Aydın, evinin kapılarını ilk kez açtı. Mehmet Akif Filiz ile evli olan Merve Aydın'ın 4+1 lüks evinin dekorasyonuna ise yorum yağdı.

Beş kez Survivor yarışmasına katılan Merve Aydın, lüks evini Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı. Eşi ve oğlu ile birlikte yaşadığı evinde ağırlıklı gri ve beyaz tonlarını kullanan Merve Aydın'ın kayınvalidesine davranışları da beğeni topladı.

MERVE AYDIN'IN LÜKS EVİ

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor yarışmasına 5 kere katılarak rekor kıran Merve Aydın, eşi ve oğluyla yaşadığı evini ilk kez kameralara açtı.

Eşi ve çocuğuyla yaşayan Merve Aydın'ın modern döşenmiş evi yorum yağmuruna tutuldu. 4+1 odalı evinde çoğunlukla beyaz gri renkler tercih eden Merve Aydın, evinin salonunda ise tarçın ve lacivert tonları tercih etti.

Evrim Akın ve ekibine kayınvalidesiyle beraber yiyecekler hazırlayan Merve Aydın, kayınvalidesine söylediği sevgi sözcükleriyle de beğeni topladı. Sosyal medyada "Aile sıcaklığı hissediliyor", "Çok konforlu bir eve benziyor", "Kayınvalidesine ne kadar saygılı" gibi yorumlar yapıldı.