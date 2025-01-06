Survivor Meryem Kasap izleyicileri ikiye böldü! Scarlett Johansson'a benzerliği dikkat çekti

06 Ocak 2025 15:33 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:53

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Meryem Kaya, son imajıyla dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson'a benzetildi. Survivor izleyicileri sosyal medyada ikiye bölündü.

Survivor​'da daha önce iki kez yarışan Meryem Kasap, sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. 2025 Survivor yarışmasının kadrosuna dahil olan Meryem Kasap, son imajıyla izleyicileri ikiye böldü.

MERYEM KASAP, SCARLETT JOHANSSON'A BENZETİLDİ

Survivor yarışmasına dahil olan Meryem Kasap, son görüntüsüyle sosyal medyayı da ikiye böldü. Sakatlığında dolayı yarışmadan iki kere elenmek zorunda kalan Meryem Kasap, bu sezon yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Yeni tarzıyla dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson'a benzetilen Meryem Kasap, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı Survivor izleyicileri, Meryem Kasap'ı Scarlett Johansson'a benzetirken, bazıları ise "Ne alakası var", "Çok değişmiş, bir şeyler yaptırmış suratına" "Her mavi gözlü ve sarışın benzer mi?" gibi yorumlar yaptı.