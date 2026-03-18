Survivor Nefise Karatay’a tepki yağdı! Nagihan’a sözleri sonrası takipçi kaybetti

Survivor 2026’nın son bölümünde ada konseyinde yaşananlar gündeme damga vurdu. Nefise Karatay’ın Nagihan Karadere hakkında kullandığı ifadeler, izleyiciler tarafından sert şekilde eleştirildi. Konsey sonrası sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede binlerce yorum alırken, kullanıcıların büyük bir kısmı Nefise’ye tepki gösterdi. İddialara göre bu tepkilerin ardından Nefise’nin yaklaşık 12 bin takipçi kaybettiği öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmeler, Survivor’da yarışmanın yalnızca parkurda değil, sosyal medyada da büyük bir mücadeleye dönüştüğünü gösterdi.

SURVİVOR NEFİSE’YE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Survivor 2026’da Nefise, ada konseyinde yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Nagihan Karadere hakkında sarf ettiği sözler, izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Konseyde yaşanan bu anların ekranlara yansımasının ardından, sosyal medya platformlarında Nefise’ye yönelik yoğun eleştiriler dikkat çekti.

Kısa sürede gündem olan olay sonrası birçok kullanıcı, Nefise’nin ifadelerini sert bir dille eleştirirken bazı izleyiciler ise yarışmacının duygusal bir an yaşadığını savundu. Tartışmalar büyürken, Nefise’nin sosyal medya hesaplarında da hareketlilik yaşandığı ve takipçi sayısında düşüş olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Survivor 2026’da ada konseyinde yaşanan olayların ardından izleyiciler ikiye bölünürken, bazı kullanıcılar Nefise’ye sert eleştiriler yöneltti, bazıları ise destek mesajları paylaşarak dikkat çekti.

“Survivor’a katıldıktan sonra takipçisi azalan tek yarışmacı” yorumları gündem olurken, buna karşılık Nefise’ye destek veren kullanıcılar “Nefise’yi takibe alalım” çağrısında bulundu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşım, yarışmacının sosyal medyada ne kadar güçlü bir gündem oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR