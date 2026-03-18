Survivor Nefise Karatay’a tepki yağdı! Nagihan’a sözleri sonrası takipçi kaybetti

Survivor 2026’nın son bölümünde ada konseyinde yaşananlar gündeme damga vurdu. Nefise Karatay’ın Nagihan Karadere hakkında kullandığı ifadeler, izleyiciler tarafından sert şekilde eleştirildi. Konsey sonrası sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede binlerce yorum alırken, kullanıcıların büyük bir kısmı Nefise’ye tepki gösterdi. İddialara göre bu tepkilerin ardından Nefise’nin yaklaşık 12 bin takipçi kaybettiği öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmeler, Survivor’da yarışmanın yalnızca parkurda değil, sosyal medyada da büyük bir mücadeleye dönüştüğünü gösterdi.
Survivor 2026’da Nefise, ada konseyinde yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Nagihan Karadere hakkında sarf ettiği sözler, izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Konseyde yaşanan bu anların ekranlara yansımasının ardından, sosyal medya platformlarında Nefise’ye yönelik yoğun eleştiriler dikkat çekti.
Kısa sürede gündem olan olay sonrası birçok kullanıcı, Nefise’nin ifadelerini sert bir dille eleştirirken bazı izleyiciler ise yarışmacının duygusal bir an yaşadığını savundu. Tartışmalar büyürken, Nefise’nin sosyal medya hesaplarında da hareketlilik yaşandığı ve takipçi sayısında düşüş olduğu iddia edildi.
Survivor 2026’da ada konseyinde yaşanan olayların ardından izleyiciler ikiye bölünürken, bazı kullanıcılar Nefise’ye sert eleştiriler yöneltti, bazıları ise destek mesajları paylaşarak dikkat çekti.
“Survivor’a katıldıktan sonra takipçisi azalan tek yarışmacı” yorumları gündem olurken, buna karşılık Nefise’ye destek veren kullanıcılar “Nefise’yi takibe alalım” çağrısında bulundu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşım, yarışmacının sosyal medyada ne kadar güçlü bir gündem oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.
