 Funda Aydın

Survivor Nefise Karatay’a tepki yağdı! Nagihan’a sözleri sonrası takipçi kaybetti

Survivor 2026’da ada konseyine damga vuran sözler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nefise Karatay’ın Nagihan Karadere hakkında yaptığı açıklamalar izleyicilerin tepkisini çekerken, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun eleştirileri sonrası Nefise’nin takipçi sayısında dikkat çeken bir düşüş yaşandığı iddia edildi. Nagihan ve Nefise arasındaki olay sonrası Demet Akalın’ın evindeki videoları deşifre oldu.

Fatimatüzzehra Maslak
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 20:06
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 20:06

’nın son bölümünde ada konseyinde yaşananlar gündeme damga vurdu. Nefise Karatay’ın hakkında kullandığı ifadeler, izleyiciler tarafından sert şekilde eleştirildi. Konsey sonrası sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede binlerce yorum alırken, kullanıcıların büyük bir kısmı Nefise’ye tepki gösterdi. İddialara göre bu tepkilerin ardından Nefise’nin yaklaşık 12 bin takipçi kaybettiği öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmeler, Survivor’da yarışmanın yalnızca parkurda değil, sosyal medyada da büyük bir mücadeleye dönüştüğünü gösterdi.

SURVİVOR NEFİSE’YE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Survivor 2026’da Nefise, ada konseyinde yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Nagihan Karadere hakkında sarf ettiği sözler, izleyiciler arasında büyük bir tartışma başlattı. Konseyde yaşanan bu anların ekranlara yansımasının ardından, platformlarında Nefise’ye yönelik yoğun eleştiriler dikkat çekti.

Kısa sürede gündem olan olay sonrası birçok kullanıcı, Nefise’nin ifadelerini sert bir dille eleştirirken bazı izleyiciler ise yarışmacının duygusal bir an yaşadığını savundu. Tartışmalar büyürken, Nefise’nin sosyal medya hesaplarında da hareketlilik yaşandığı ve takipçi sayısında düşüş olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Survivor 2026’da ada konseyinde yaşanan olayların ardından izleyiciler ikiye bölünürken, bazı kullanıcılar Nefise’ye sert eleştiriler yöneltti, bazıları ise destek mesajları paylaşarak dikkat çekti.

“Survivor’a katıldıktan sonra takipçisi azalan tek yarışmacı” yorumları gündem olurken, buna karşılık Nefise’ye destek veren kullanıcılar “Nefise’yi takibe alalım” çağrısında bulundu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşım, yarışmacının sosyal medyada ne kadar güçlü bir gündem oluşturduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam

