Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Survivor Nefise Karatay'ın Murat Boz krizi gündem oldu! Karatay: Herkes işine baksın, Murat Boz benimle ilgilendi çatlayın!

Survivor yarışmacısı Nefise Karatay, jüri üyesi Murat Boz'un kendisine gösterdiği ilgiden ötürü 2026 Survivor birleşme partisinde kadın yarışmacılar tarafından kıskanıldığını iddia etti. Nefise Karatay'ın çok konuşulacak Murat Boz açıklaması:

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 23:10

Geçtiğimiz gün TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Birleşme partisi, hem yarışmacılara hem de televizyon karşısından izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Birbirinden renkli anların yaşandığı bu eğlence dolu müzik gecesinde; kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tek başlarına sahnede şarkı söyleyerek birincilik için çaba sarf etti. Bayhan ile Deniz Seki'nin aralarındaki kırgınlığı unutturan düet gece boyu sosyal medyada konuşulur iken kadın yarışmacılar arasında çıkan krizi gündemin tam orta yerine oturdu. Genç kızların ilgi odağı karizmatik şarkıcı Murat Boz, normal yaşantısında olduğu gibi 2026 Survivor'da da karizmasıyla ortalığı birbirine kattı.

HABERİN ÖZETİ

Survivor 2026 Birleşme Partisi'nde jüri üyesi Murat Boz ile yarışmacı Nefise Karatay'ın dansı ve sohbeti, diğer kadın yarışmacılar arasında kıskançlık ve gerginliğe neden oldu.
Survivor 2026'nın Birleşme Partisi'nde yarışmacılar tek tek sahneye çıkarak şarkı söyledi.
Bayhan ve Deniz Seki'nin düeti sosyal medyada konuşuldu.
Murat Boz ile Nefise Karatay'ın dans etmesi ve sohbeti, kadın yarışmacılar arasında krize yol açtı.
Nefise Karatay, Murat Boz'un kendisiyle ilgilendiğini ve diğer yarışmacıların kıskançlık gösterdiğini belirtti.
Nefise Karatay, Murat Boz'un ilgisinin farkında olduğunu ve o anın kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.
2026 SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE MURAT BOZ KRİZİ ÇIKTI!

Survivor'un 6 Nisan Pazartesi günkü yayınlanan bölümünde dün akşamı değerlendiren ile Seren Ay Çetin'in dikkat çeken diyaloğu kısa zamanda gündem oldu.

Karatay'a göre; dün gece jüri üyesi Murat Boz'un yarışmacı Nefise Karatay ile dans edip şarkı söylemesi adadaki kadın yarışmacılar arasında çekememezliğe neden oldu.

Survivor'un bu akşamki yayınlanan yeni bölümündeki bir sahnede; Seren Ay ile Nefise Karatay arasında Murat Boz kıskançlığına dair dedikodular yapıldı.

Ünlüler takımı yarışmacısı Nefise Karatay, Seren Ay'a Murat Boz'un kendisine gösterdiği ilgi alakayı başta Beyza olmak üzere herkesin gösterdiğini belirtti. İşte Nefise Karatay'dan olay çıkaracak o sözler...

"Siz her şeyin farkındasınız, benım moralimi bozmaya çalışıyorsunuz. Murat Boz, sadece sana değil hepimize öyle davrandı diyorlar. Bir tek benimle dans etti, bir tek benimle ilgilendi, herkes işine baksın Murat boz benımle ilgilendi" sözlerinin arasına giren Seren Ay, "İlk diyaloğu senle kurdu" diyerek Karatay'a destek oldu.

Devamında ise Nefise Karatay, " Kıskanmakta çok haklısınız, ben olsam bende beni kıskanırdım. Murat Boz'un kafasını karıştırmaya çalıştılar. Gözde, geçmiş adamın önünü topuklularıyla beni kapatıyor. Adam beni dansa kaldırmak istiyor. Gerçekten çok gerildim.

Allahtan o kadar kalabalığın arasında Murat Boz "Geri dönüş olsa" diyerek yine bana geldi. İlk defa bir erkeğin gözlerine bakamadım.

Çok güzel bir andı, çok kafam karıştı. Murat Boz, o an gel seni İstanbula götüreyım deseydı o an mıkrafonu bırakır bay bay der giderdim. Bana olan ilgisinin farkındaydım, bir tek benimle ilgilendi siz çatlayın abi!" diyerek sözlerini sonlandırdı.

