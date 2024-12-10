Survivor Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü! Hakan Hatipoğlu dua istedi

10 Aralık 2024 11:57 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:58

Survivor yarışmasında yarışan milli güreşçi Okay Köksal'ın 15 yaşındaki kızı Azra, 8. kattan düştü. Yoğun bakıma kaldırılan Azra için eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu dua istedi.

2019 yılında Survivor​ yarışmasına katılan milli güreşçi Okay Köksal'ın 15 yaşındaki kızı Azra 8. katta düşerek yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altında olan Azra için Hakan Hatipoğlu​ da dua​ istedi.

HAKAN HATİPOĞLU, SURVIVOR OKAY'IN KIZI İÇİN DUA İSTEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hakan Hatipoğlu, "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. 'Elimizden gelen tek şey bu abi' dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal Ailesi'nin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim." dedi.