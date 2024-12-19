Survivor Sahra Işık kaza geçirdi! "Dua edin bebeğim iyi olsun"

19 Aralık 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:28

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Dün akşam trafik kazası geçiren Sahra Işık, "Dua edin bebeğim iyi olsun" paylaşımında bulundu.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile evlendi. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu yayınladığı bir video ile duyuran Sahra Işık, dün akşam kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işık, bebeği için dua istedi.

SAHRA IŞIK KAZA GEÇİRDİ

Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem bebeğinin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun" notunu düştü.

Daha sonra ambulans içinde paylaşım yapan Sahra Işık, daha sonra ise sessizliğini korudu. Sosyal medya paylaşımından sonra takipçilerini endişelendiren Sahra'ya yorum yağdı.