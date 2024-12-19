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Survivor Sahra Işık kaza geçirdi! "Dua edin bebeğim iyi olsun"

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Aralık 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:28
Survivor Sahra Işık kaza geçirdi! &quot;Dua edin bebeğim iyi olsun&quot;

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Dün akşam trafik kazası geçiren Sahra Işık, "Dua edin bebeğim iyi olsun" paylaşımında bulundu.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile evlendi. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu yayınladığı bir video ile duyuran Sahra Işık, dün akşam kaza geçirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işık, bebeği için dua istedi. 

SAHRA IŞIK KAZA GEÇİRDİ 

Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem bebeğinin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun" notunu düştü. 

Survivor Sahra Işık kaza geçirdi! "Dua edin bebeğim iyi olsun" - 1. Resim

Daha sonra ambulans içinde paylaşım yapan Sahra Işık, daha sonra ise sessizliğini korudu. Sosyal medya paylaşımından sonra takipçilerini endişelendiren Sahra'ya yorum yağdı. 

Survivor Sahra Işık kaza geçirdi! "Dua edin bebeğim iyi olsun" - 2. Resim

 

Survivor Sahra Işık kaza geçirdi! "Dua edin bebeğim iyi olsun" - 3. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
1991 doğumlu Sahra Işık, uzun süre voleybol oynadı. Fenerbahçe’de forma giyerken 2014 yılında Survivor yarışmasına katılan Sahra Işık, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alarak adından söz ettirdi. 2018 yılındaki Survivor All Star yarışmasına da katıldı.

Kaynak: tgrthaber.com

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