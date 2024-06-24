Survivor şampiyonu Nisan Bölükbaşı nişanlandı

24 Haziran 2024 09:14 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:19

Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nisa Bölükbaşı, bir süredir sevgili olduğu fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandığını duyurdu. İkilinin mutlu karelerine çok sayıda yorum yağdı.

SURVIVOR NİSA FENOMEN YİĞİT İNANDI İLE NİŞANLANDI

Nisa Bölükbaşı, bir süredir beraber olduğu fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı. Dün ortak bir paylaşım yapan ikili, sade bir törenle nişanlandıklarını duyurdu. Aile arasında yapılan törende beyaz bir elbise giyen Nisa Bölükbaşı'nın nişanlısı ise beyaz gömlekle törene katıldı. Ünlü isme eski Survivor yarışmacılarından da yorum yağdı.

NİSA BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 1998 doğumlu Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de şampiyon oldu. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa,Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi.

YİĞİT İNANDI KİMDİR?

19 Haziran, 1999 doğumlu Yiğit İnandı aslen Rizelidir. 10 yaşından itibaren Florida'da yaşayan fenomen, sosyal medyada 87 bin takipçiye sahip.