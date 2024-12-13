Survivor Semih Öztürk'ün eski eşi Kurretülayn Matur dolandırıcıların eline düştü: Çok zor bir gün geçirdim

13 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:33

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün eski eşi Kurretülayn Matur, dolandırıcılık çetesinin eline düştüğünü belirterek, yaşadığı korku dolu günü paylaştı. "Çok zor bir gün geçirdim" diyen Kurretülayn Matur takipçilerini uyardı.

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Survivor eski yarışmacısı ve Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eski eşi Kurretülayn Matur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıcılık​ çetesinin elinden son anda kurtulduğu belirtti. Acun Ilıcalı​'nın yakın dostu Alpay Kazan Mart ayında hayatını kaybetmesinin ardından "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. " paylaşımıyla gündem olan ve Semih Öztürk'ün kovulmasına sebep olmasıyla gündeme gelen Kurretülayn Matur, takipçilerini uyardı.

KURRETÜLAYN MATUR DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN ELİNE DÜŞTÜ

Kurretülayn Matur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok zor bir gün geçirdim" diyerek, "Dün inanılmaz zor bir gün geçirdim. Büyük bir organize dolandırıcılık çetesinin elinden son anda kurtuldum. O kadar profesyoneller ki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyerek kimlik bilgilerimin görsellerini gönderdiler. Adıma onlarca telefon hattı çıkarmışlar, sahte evrak düzenlemişler, bahis sitelerine üye olmuşlar. Hatta kimliğimle sahte kimlik oluşturup üzerine farklı bir fotoğraf yerleştirerek banka hesapları açmışlar ve yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirmişler. Tüm bunların belgelerini bana gönderip, “Sizi koruma altına alıyoruz” diyerek beni bankalara yönlendirdiler" dedi.

Dolandırıcılara ilk başta inandığını belirten Kurretülayn Matur "Türkiye’de şirket sahibi olduğumu ve vergi mükellefi olduğumu bildikleri için kredi kartı limitimi artırmamı, bu limiti avans hesabıma aktarmamı talep ettiler. Sürecin gizli bir operasyon olduğunu ve banka çalışanlarına operasyon düzenleyeceklerini söyleyerek beni ikna ettiler. Savcı tarafından dosyanın gizli tutulduğu gerekçesiyle 24 saat boyunca kimseye bir şey söylemememi istediler ve ben de inandım." dedi.

Çevresindeki insanların uyarıları sonrası karakola gittiğini belirten Matur, "Ancak arkadaşlarım ve ablalarım bana ulaşamayınca paniklediler ve baskı yaptılar. Onlara inanmadım, hala arayan kişilerin polis olduğuna emindim. Neyse ki bankaya girmeden önce karakola gidip arayan numaraları teyit ettirdim ve onların dolandırıcı olduklarını öğrendim. Karakola adım atar atmaz beni arayan kişi beni hemen engelledi. Yüksek ihtimalle takip ediliyordum. Bu çete inanılmaz büyük ve profesyonel. Tüm bilgilere sahipler ve ikna kabiliyetleri çok yüksek. Lütfen polis kimliğiyle sizi arayanlara itibar etmeyin, gerçek polis sizi aramaz, direkt sorguya çeker. Bu olayın ardından biraz kafa dinlemek için bir kaç gün tatile gidiyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum." diyerek takipçilerini uyardı.