Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Survivor Seren Ay neden diskalifiye oldu? Seren Ay, Lina'ya ne dedi?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında finale doğru gidilirken, meydana gelen son bölümle izleyiciler şok oldu. Adadaki gerilim bir an bile düşmezken, Seren Ay ve Lina arasında yaşananlar gündem oldu. Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyini toplamasıyla Seren Ay’ın elendiğini ifade etti. Peki, Survivor Seren Ay neden diskalifiye oldu? Seren Ay, Lina'ya ne dedi? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 10:13

TV8 ekranlarında yayınlana Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, finale doğru ilerlemeye devam ediyor. Son zamanlarda da yarışmada meydana gelen olaylar, sürekli gündeme gelmeye devam ediyor. Sezonun en iyi yarışmacılarından biri olan Seren Ay, ada içerisindeki sert sözleri gündemde yer alıyordu. Öyle ki en son Lina’yayla polemik yaşamasıyla Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Acun Ilıcalı, Seren Ay için yarışmada artık yarışma düzenini bozduğu ifade ederek Seren Ay’ın elendiğini duyurdu. Peki, Survivor Seren Ay neden diskalifiye oldu? Seren Ay, Lina'ya ne dedi? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Survivor Seren Ay neden diskalifiye oldu? Seren Ay, Lina'ya ne dedi?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay, Lina ile yaşadığı sert tartışma ve saldırı girişimi sonrası Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi.
Seren Ay, daha önce de diğer yarışmacılarla tartışıp kural ihlali yaptığı ve fiziksel temasta bulunduğu için uyarılmıştı.
Lina ile yaşadığı kötü kavga sonrası Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı.
Acun Ilıcalı, Seren Ay'ın yarışma düzenini bozduğunu belirterek diskalifiye kararını duyurdu.
Seren Ay'ın Lina'ya karşı saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Diğer yarışmacıların oylamasında Seren Ay'ın gitmesi yönünde oy kullanılmasına rağmen eşitlik sağlanınca Acun Ilıcalı karar verdi.
SURVİVOR SEREN AY NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor 2026 sezonun en önemli gecelerinden biri dün akşam meydana geldi. 26 Nisan 2026 Pazar günü ekranlara gelen Survivor 2026, Seren Ay ve Lina arasında ortaya çıkan tartışma sonucu kızlar ekrana damga vurdu. Verilen son bölümde Lina ve Seren Ay’ın Lina’ya karşı aldığı tavır oldukça gündem oldu.

Seren Ay’ın Lina ile bu durumu yaşamadan önce de sürekli diğer yarışmacılarla da tartışıp kural ihlali yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca fiziksel temasta bulunma ve diğer yarışmacılara karşı da söylememesi gereken lafları da söylemesi üzerine uyarlar almıştı.

Ancak Seren Ay meydana gelen tartışmalar ve Lina ile olan kötü kavgasıyla Acun Ilıcalı tarafından acil durum konseyi düzenlenmişti. Dün akşam Seren Ay’ın akıbeti belli oldu. Acun Ilıcalı Seren Ay’a, "Açıkçası şahsen ben seni kaybetmemek için elimden geleni yaptım. Ama sen hep kendini haklı zannettin, haklı gördün. Hep aynı şeyleri yapmaya devam ettin buda bizim ümidimizi yok etti." diyerek diskalifiye olduğunu ifade etti.

SEREN AY, LİNA'YA NE DEDİ?

Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay, 26 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan son bölümünde adaya veda eden isim oldu. Yarışmacı Lina ile meydana gelen sert tartışma da ağzı alınmayacak sözler ve saldırı girişimi nedeniyle diskalifiye edildi. Seren Ay son olarak Lina’ya saldırı girişiminde bulunmasıyla gündemde sıklıkla yer aldı.

Seren Ay için diğer yarışmacılar tarafından oylama yapılması için konseyi toplayan Acun Ilıcalı, diğer yarışmacılara Seren Ay’ın elenip elenmemesi için soru sormasıyla alınan cevaplar dikkat çekmişti. Seren Ay’ın devam edip etmeyeceğini belirleyecek olan oylama sonucu ise dikkat çekti.

Murat Arkın, Mert Nobre, Can Berkay, Sercan Yıldırım ve Bayhan gitmesi yönünde oy kullanırken, Nefise Karatay ve Deniz Çatalbaş ise Serenay’ın kalması yönünde oy kullandı. Eşitliğin meydana gelmesiyle Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyinde Seren Ay’la yüz yüze konuşma kararı aldı.

26 Nisan 2026 Pazar günü yayınlanan Survivor’un son haftalarına doğru gidilmesiyle Seren Ay, 16. hafta da yarışmaya veda etti. Seren Ay’ın elenmesi kısa sürede hem sosyal medya da hem de kamuoyunda gündem oldu.

ETİKETLER
#Survivor Seren Ay Diskalifiye
#Seren Ay Lina Tartışması
#Survivor 2026 Acun Ilıcalı
#Survivor Elenme Nedenleri
#Survivor Kadın Yarışmacılar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.