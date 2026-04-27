TV8 ekranlarında yayınlana Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, finale doğru ilerlemeye devam ediyor. Son zamanlarda da yarışmada meydana gelen olaylar, sürekli gündeme gelmeye devam ediyor. Sezonun en iyi yarışmacılarından biri olan Seren Ay, ada içerisindeki sert sözleri gündemde yer alıyordu. Öyle ki en son Lina’yayla polemik yaşamasıyla Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Acun Ilıcalı, Seren Ay için yarışmada artık yarışma düzenini bozduğu ifade ederek Seren Ay’ın elendiğini duyurdu. Peki, Survivor Seren Ay neden diskalifiye oldu? Seren Ay, Lina'ya ne dedi? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Survivor Seren Ay neden diskalifiye oldu? Seren Ay, Lina'ya ne dedi? Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay, Lina ile yaşadığı sert tartışma ve saldırı girişimi sonrası Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi. Seren Ay, daha önce de diğer yarışmacılarla tartışıp kural ihlali yaptığı ve fiziksel temasta bulunduğu için uyarılmıştı. Lina ile yaşadığı kötü kavga sonrası Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Acun Ilıcalı, Seren Ay'ın yarışma düzenini bozduğunu belirterek diskalifiye kararını duyurdu. Seren Ay'ın Lina'ya karşı saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Diğer yarışmacıların oylamasında Seren Ay'ın gitmesi yönünde oy kullanılmasına rağmen eşitlik sağlanınca Acun Ilıcalı karar verdi.

SURVİVOR SEREN AY NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor 2026 sezonun en önemli gecelerinden biri dün akşam meydana geldi. 26 Nisan 2026 Pazar günü ekranlara gelen Survivor 2026, Seren Ay ve Lina arasında ortaya çıkan tartışma sonucu kızlar ekrana damga vurdu. Verilen son bölümde Lina ve Seren Ay’ın Lina’ya karşı aldığı tavır oldukça gündem oldu.

Seren Ay’ın Lina ile bu durumu yaşamadan önce de sürekli diğer yarışmacılarla da tartışıp kural ihlali yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca fiziksel temasta bulunma ve diğer yarışmacılara karşı da söylememesi gereken lafları da söylemesi üzerine uyarlar almıştı.

Ancak Seren Ay meydana gelen tartışmalar ve Lina ile olan kötü kavgasıyla Acun Ilıcalı tarafından acil durum konseyi düzenlenmişti. Dün akşam Seren Ay’ın akıbeti belli oldu. Acun Ilıcalı Seren Ay’a, "Açıkçası şahsen ben seni kaybetmemek için elimden geleni yaptım. Ama sen hep kendini haklı zannettin, haklı gördün. Hep aynı şeyleri yapmaya devam ettin buda bizim ümidimizi yok etti." diyerek diskalifiye olduğunu ifade etti.

SEREN AY, LİNA'YA NE DEDİ?

Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay, 26 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan son bölümünde adaya veda eden isim oldu. Yarışmacı Lina ile meydana gelen sert tartışma da ağzı alınmayacak sözler ve saldırı girişimi nedeniyle diskalifiye edildi. Seren Ay son olarak Lina’ya saldırı girişiminde bulunmasıyla gündemde sıklıkla yer aldı.

Seren Ay için diğer yarışmacılar tarafından oylama yapılması için konseyi toplayan Acun Ilıcalı, diğer yarışmacılara Seren Ay’ın elenip elenmemesi için soru sormasıyla alınan cevaplar dikkat çekmişti. Seren Ay’ın devam edip etmeyeceğini belirleyecek olan oylama sonucu ise dikkat çekti.

Murat Arkın, Mert Nobre, Can Berkay, Sercan Yıldırım ve Bayhan gitmesi yönünde oy kullanırken, Nefise Karatay ve Deniz Çatalbaş ise Serenay’ın kalması yönünde oy kullandı. Eşitliğin meydana gelmesiyle Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyinde Seren Ay’la yüz yüze konuşma kararı aldı.

26 Nisan 2026 Pazar günü yayınlanan Survivor’un son haftalarına doğru gidilmesiyle Seren Ay, 16. hafta da yarışmaya veda etti. Seren Ay’ın elenmesi kısa sürede hem sosyal medya da hem de kamuoyunda gündem oldu.