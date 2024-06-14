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Survivor yarışmacıları finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! Çekilen video tepki topladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
14 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:08

Dün Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken olurken, tüm yarışmacılar da gecede yer aldı. Eski yarışmacılardan Sahra Işık geceye çakarlı aracıyla katılırken, sürekli siren çalıp anons yapması ise tepki çekti.

Dün akşam Survivor All Star'ın şampiyonun belirlenmesi için İstanbul'da organizasyon düzenlendi. Tüm yarışmacılar gecede yer alırken, Sahra Işık alana çakarlı araç ile gitti. Işık'a Damla Can ile Yağmur Banda da eşlik etti.  Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık'ın görüntüleri tepki çekti.  

SURVIVOR YARIŞMACILARI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU 

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, dün akşam yapılan finale çakarlı araç ile gitti. Işık görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaşırken, araçta ayrıca eski yarışmacılardan Yağmur Banda ve Damla Can'ın da olduğu görüldü. Sürekli siren çalan Işık, "Devam et, Survivor finale devam et" dedi. O anlara ait görüntüler tepki topladı. 

Survivor yarışmacıları finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! Çekilen video tepki topladı - 1. Resim

SURVIVOR'IN ŞAMPİYONU BELLİ OLDU 

 

Kaynak: TGRT Haber
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