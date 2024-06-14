Survivor yarışmacıları finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! Çekilen video tepki topladı

14 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:08

Dün akşam Survivor All Star'ın şampiyonun belirlenmesi için İstanbul'da organizasyon düzenlendi. Tüm yarışmacılar gecede yer alırken, Sahra Işık alana çakarlı araç ile gitti. Işık'a Damla Can ile Yağmur Banda da eşlik etti. Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık'ın görüntüleri tepki çekti.

SURVIVOR YARIŞMACILARI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, dün akşam yapılan finale çakarlı araç ile gitti. Işık görüntüleri 'Çakar deyince ben' notuyla paylaşırken, araçta ayrıca eski yarışmacılardan Yağmur Banda ve Damla Can'ın da olduğu görüldü. Sürekli siren çalan Işık, "Devam et, Survivor finale devam et" dedi. O anlara ait görüntüler tepki topladı.

SURVIVOR'IN ŞAMPİYONU BELLİ OLDU