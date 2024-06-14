Survivor yarışmacıları finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! Çekilen video tepki topladı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
14 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:08
Dün Survivor All Star'ın şampiyonu Ogeday Girişken olurken, tüm yarışmacılar da gecede yer aldı. Eski yarışmacılardan Sahra Işık geceye çakarlı aracıyla katılırken, sürekli siren çalıp anons yapması ise tepki çekti.
Dün akşam Survivor All Star'ın şampiyonun belirlenmesi için İstanbul'da organizasyon düzenlendi. Tüm yarışmacılar gecede yer alırken, Sahra Işık alana çakarlı araç ile gitti. Işık'a Damla Can ile Yağmur Banda da eşlik etti. Araçta siren çalan ve anons yapan Sahra Işık'ın görüntüleri tepki çekti.
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Kaynak: TGRT Haber