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Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi! Instagram bu pozlarla sallandı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Eylül 2024 15:26 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:40
Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi! Instagram bu pozlarla sallandı

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi. Survivor'ın eski şampiyonu Nisa, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile nikahını duyurdu. 

Survivor yarışmasıyla adını 2020 yılında tüm Türkiye'ye duyuran Nisa Bölükbaşı, nişanlısı Yiğit İnandı ile nikah masasına oturdu. Haziran ayında Türkiye'yi terk ederek, sevgilisi İnandı ile beraber Prag'da yaşayacaklarını duyuran Bölükbaşı, dünyaevine de girdi.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi! Instagram bu pozlarla sallandı - 1. Resim

NİSA INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan eski Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Yiğit İnandı'nın fotoğrafını paylaştı. Not olarak ise ''Biz bir nikah yapıp geliyoruz'' yazdı.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi! Instagram bu pozlarla sallandı - 2. Resim

Sade bir nikah töreni yapan ikili, çimlerin üzerinde el ele tutuştukları bir da yayımladı. 

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi! Instagram bu pozlarla sallandı - 3. Resim

NİSA BÖLÜKBAŞI VE YİĞİT İNANDI TÜRKİYE'DEN AYRILMIŞTI

Öte yandan eski Survivor yarışmacıları bu yılın haziran ayında Türkiye'den ayrılacaklarını duyurmuşlardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bölükbaşı, doğup büyüdüğü Çekya'ya dönme kararını da Instagram'dan duyurmuştu. Bölükbaşı, "4 senelik Türkiye macerası bitmiştir" diyerek sevenlerine üzen haberi vermişti.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi! Instagram bu pozlarla sallandı - 4. Resim

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı'nın aile arasında yaptıkları nişan törenlerinin ardından paylaştıkları fotoğraf da sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi! Instagram bu pozlarla sallandı - 5. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com

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