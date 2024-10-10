Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile Lale Onuk evleniyor! Evlilik teklifi videosuna herkes aynı yorumu yaptı

10 Ekim 2024 16:32 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:32

Survivor yarışmasıyla popüler olan spor eğitmeni Berkan Karabulut, uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Lale Zuzanna Onuk'a evlenme teklifi etti. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan çifte tebrik mesajı yağdı.

Survivor​ yarışmacısı Berkan Karabulut, 2019 yılından beri beraber olduğu sevgilisi Lale Onuk'a evlenme teklif etti. Paris​'te evlenme teklifi​ eden Berkan Karabulut'a

BERKAN KARABULUT VE LALE ONUK EVLENİYOR

2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Berkan Karabulut, uzun yıllardır aşk yaşadığı Lale Onuk'a evlenme teklifi etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Berkan Karabulut o anları, "Hayatımdaki en unutulmaz anlardan biri, tam olarak bu an. Beraber olduğum için mutluluk dolu olduğum kadınla hayalini kurduğum yarınlara yürümenin ilk adımı belki de… Şükürler olsun bu günümüze” notunu düştü.

Uzun yıllardır beraber olan ve tüm arkadaşlarının evlenmelerini istediği çifte herkes aynı yorumu yaptı. Herkes videonun altına "Sonunda", "Beklediğimiz teklif" gibi yorumlar yaptı.

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

A Milli Kadın Voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş'in kuzeni olan Berkan Karabulut, 1994 doğumlu. Birçok spor dalıyla ilgilenen Berkan Karabulut, fitness eğitmenliği yapıyor. 2020 yılında Survivor'a yedeklerden katılan Berkan Karabulut, enerjisiyle sezona damga vurdu.