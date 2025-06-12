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 | Dilek Ulusan

Survivor yarışmacısı Sahra ışık anne oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık Aybirdi anne oldu. İlk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Sahra, oğluna ise Pamir adını verdi.

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Survivor yarışmacısı Sahra ışık anne oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 12:15

Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık, 2019 yılında ise evlenmişti. Sahra Işık, Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran Sahra bebeğinin cinsiyetini Eyfel Kulesi'nin önünde öğrenmişti.

SAHRA IŞIK ANNE OLDU

Erkek bebek beklediğini açıklayan Sahra Işık, doğum sancıları başlayınca hastaneye yattı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Sahra Işık ve İdris Aybirdi, ilk bebeklerine kavuştu. Ünlü isim, oğluyla ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü çift, Sahra Işık ile İdris Aybirdi oğullarına Pamir adını verdi.

Survivor yarışmacısı Sahra ışık anne oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

2019 yılında İdris Aybirdi ile evlenen 'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık geçtiğimiz yıllarda aldıkları boşanma kararıyla gündeme gelmişti. Çift, evliliklerini kurtarmak için evlilik terapistine başvurdu. Evliliklerini kurtaran çiftin bugün ise oğulları dünyaya geldi.

Survivor yarışmacısı Sahra ışık anne oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı
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