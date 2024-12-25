Survivor yarışmacısı Ümit Karan'dan tuvalet itirafı! ''Bir daha çocuğumuz olmaz"

25 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:07

Eski Survivor yarışmacısı Ümit Karan katıldığı programda Survivor itirafıyla herkesi güldürdü. Yeni sezonu 1 Ocak'ta başlayacak Survivor ile ilgili konuşan Ümit Karan'ın tuvalet itirafı gündem oldu.

Survivor​ yeni sezon​ çekimlerine başladı. 1 Ocak itibariyle yayında olacak yarışmada 2013 ile 2018 yılları arasında yarışan Ümit Karan, tuvalet​ konusuna değindi. Survivor'da tuvalet ihtiyaçlarını ormanda giderdiklerini belirten Ümit Karan, sözleriyle güldürdü.

ESKİ SURVIVOR YARIŞMACISI ÜMİT KARAN'DAN TUVALET İTİRAFI

Survivor'da gece tuvalet ihtiyaçları için barakanın yakınındaki ormana gittiklerini belirten Ümit Karan, "B.ka basmadan yürümeye çalışıyorduk" derken, gece ise rüzgardan dolayı kokunun yattıkları yere geldiğini kötü kokular eşliğinde uyuduklarını belirtti.

İtiraflarıyla güldüren Ümit Karan, "Gece korkuyorsun ormandan bir şey gelir diye. Bir şey ısırır Allah korusun bir daha çocuğumuz olmaz. Dönüyorsun kampa ufak bir esinti oluyor geceleri. O esintiyle beraber o kokular geliyor ya. İlaç içmene gerek yok direkt bayılıyorsun." şeklinde konuştu.