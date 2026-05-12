Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’un sağlık durumuna ilişkin açıklama! Acun Medya'dan resmi açıklama

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’tan gelen haber hayranlarını yasa boğdu. Genç yarışmacının, bulunduğu bölgede turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. Yaşanan kazanın ardından hastaneye kaldırılan Floros’un sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayımlandı. Genç yarışmacının bir bacağının ampute edildiği bilgisi yer aldı. Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’un sağlık durumuna ilişkin detaylar

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 20:33

Survivor Greece yarışmasıyla tanınan Stavros Floros, geçirdiği ciddi kazayla gündeme geldi. Yunan basınında yer alan bilgilere göre genç yarışmacı, denizde yaşanan talihsiz olay sırasında turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Floros’un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Kazanın ardından Stavros Floros’un sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada, genç yarışmacının hayati tehlikeyi atlattığı ancak bir bacağının ampute edildiği ifade edildi. İşte Stavros Floros’un sağlık durumuna ilişkin detaylar

HABERİN ÖZETİ

Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros, denizde bir teknenin çarpması sonucu ağır yaralanarak bir bacağının ampute edildiği ciddi bir kaza geçirdi.
Stavros Floros, 11 Mayıs'ta Agios Dominikos bölgesinde denizde zıpkınla balık avlarken bir turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Floros'un hayati tehlikeyi atlattığı ancak bir bacağının ampute edildiği açıklandı.
Genç yarışmacının bilincinin açık olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel bir merkeze hava yoluyla sevk edilmesi planlanıyor.
Kazanın ardından yerel yetkililer, polis ve liman güvenlik birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Acun Ilıcalı da bölgeye giderek süreci yakından takip ediyor.
STAVROS FLOROS’UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros’un geçirdiği ciddi kazanın ardından sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı. Acun Medya tarafından yayımlanan bilgilendirmede, 22 yaşındaki yarışmacının 11 Mayıs’ta yaşadığı kazanın ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada Stavros Floros’un bilincinin açık olduğu ve uzman doktorlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. İlk andan itibaren süreci takip eden sağlık ekibinin koordinasyonuyla, genç yarışmacının klinik durumunun uygun hale gelmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki özel bir merkeze hava yoluyla sevk edilmesinin planlandığı açıklandı.

Kazanın detaylarına ilişkin soruşturmanın ise yerel yetkililer, polis ve liman güvenlik birimleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Stavros Floros’un ailesinden üç kişinin de olayın hemen ardından Santo Domingo’ya ulaştığı öğrenildi. Acun Ilıcalı’nın da bölgeye giderek süreci yakından takip ettiği belirtildi. Acun Medya açıklamasında, “Tüm düşüncelerimiz Stavros ve ailesiyle birlikte” ifadelerine yer verilerek genç yarışmacıya acil şifalar dilendi.

STAVROS FLOROS’A NE OLDU?

Survivor Greece yarışmacısı Stavros Floros’un geçirdiği talihsiz kaza Yunanistan’da gündem oldu. Yunan basınında yer alan haberlere göre olay, Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre genç yarışmacı, çekim saatleri dışında denizde zıpkınla balık avladığı sırada turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Stavros Floros’un kısa sürede hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Genç yarışmacının tedavisinin doktor kontrolünde devam ettiği belirtildi. Yaşanan olayın ardından bölgedeki güvenlik ekiplerinin inceleme başlattığı ifade edildi. Survivor izleyicilerini üzen haber kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, Floros’a çok sayıda destek mesajı gönderildi.

