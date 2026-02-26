Survivor’a gözyaşlarıyla veda etmişti! Emin Günenç 'Arafta' dizisiyle milyonların sevgilisi oldu!

Survivor Türkiye yarışmasıyla tanınan Emin Günenç, yaşadığı sakatlıktan kaynaklı olarak diskalifiye edilmişti. Genç oyuncu Emin Günenç, Survivor 2021 sezonundan sonra oyunculuk mesleğine daha fazla meşgul oldu. Kanal 7 ekranında Arafta adlı dizide başrol oyuncu olarak yer alan Emin Günenç’in performansı çok beğenildi. Günenç’in hayran kitlesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Peki, Arafta’nın Ateş Karahan’ı Emin Günenç kimdir? Emin Günenç oynadığı diziler?

EMİN GÜNENÇ ARAFTA DİZİSİYLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Survivor 2021 sezonundan gözyaşları içerisinde diskalifiye olan Emin Günenç’in yüzü oyunculuk mesleğinde güldü. Genç oyuncu oynadığı dizilerdeki oyunculuk performansıyla adını duyurmayı başardı. Emin Günenç, Kanal 7’de yayınlanan Arafta dizisiyle asıl ününe kavuştu. Arafta dizisinin başrol oyuncularından olan Emin Günenç, Ateş Karahan rolüyle izleyicisinin karşısına çıkmaktadır.

Oyuncunun oynadığı karakter, izleyici kitlesi tarafından beğenildi. Emin Günenç’in instagram hesabındaki takipçi sayısı 1,4 milyonun üzerine çıktı. Her geçen gün artan kitlesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

EMİN GÜNENÇ KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Genç oyuncu Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 doğumludur. 31 yaşında olan Emin Günenç, aslen Tekirdağ Şarköylüdür. 8 yaşındayken futbola gönül veren genç oyuncu, 18 yaşına geldiğinde geçirdiği bir sakatlık sonucu futbol kariyerini yarıda bırakmak zorunda kalmış. 10 sene boyunca top oynayan Emin Günenç, Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde eğitim hayatını tamamladı.

Survivor 2021 sezonuna katılan Emin Günenç, Gönüllüler takımından yer alıyordu. Yarışma sırasında sakatlanarak Survivor 2021 sezonuna gözyaşları içinde diskalifiye olarak ayrılmak zorunda kaldı. Oyunculuk sektörüne doğru adım atan Gönenç, kendini bu alanda geliştirmeye karar verdi.

EMİN GÜNENÇ OYNADIĞI DİZİLER

Arafta ( Ateş Karahan, TV Dizisi 2026)

Üvey Anne (Cem Öztürk, TV Dizisi 2023)

Kusursuz Kiracı (Burhan, TV Dizisi 2022)

Masumlar Apartmanı (TV Dizisi 2022)

Kırmızı Oda (Sinan, TV Dizisi 2021)