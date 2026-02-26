Menü Kapat
Survivor’a gözyaşlarıyla veda etmişti! Emin Günenç 'Arafta' dizisiyle milyonların sevgilisi oldu!

Survivor 2021 sezonunda yarışan Emin Günenç, yaşadığı sakatlıktan dolayı yarışmaya veda etmişti. Sağlık sorunları nedeniyle gözyaşları içerisinde diskalifiye olan Emin Günenç, Kanal 7 ekranlarında oynayan Arafta dizisiyle milyonların sevgilisi oldu. Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Emin Günenç’in takipçi sayısı 1,4 milyonu aştı. Peki, Arafta’nın Ateş Karahan’ı Emin Günenç kimdir? Emin Günenç oynadığı diziler?

Survivor’a gözyaşlarıyla veda etmişti! Emin Günenç 'Arafta' dizisiyle milyonların sevgilisi oldu!
Survivor Türkiye yarışmasıyla tanınan Emin Günenç, yaşadığı sakatlıktan kaynaklı olarak diskalifiye edilmişti. Genç oyuncu Emin Günenç, Survivor 2021 sezonundan sonra oyunculuk mesleğine daha fazla meşgul oldu. Kanal 7 ekranında Arafta adlı dizide başrol oyuncu olarak yer alan Emin Günenç’in performansı çok beğenildi. Günenç’in hayran kitlesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Peki, Arafta’nın Ateş Karahan’ı Emin Günenç kimdir? Emin Günenç oynadığı diziler?

EMİN GÜNENÇ ARAFTA DİZİSİYLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Survivor 2021 sezonundan gözyaşları içerisinde diskalifiye olan Emin Günenç’in yüzü oyunculuk mesleğinde güldü. Genç oyuncu oynadığı dizilerdeki oyunculuk performansıyla adını duyurmayı başardı. Emin Günenç, Kanal 7’de yayınlanan Arafta dizisiyle asıl ününe kavuştu. Arafta dizisinin başrol oyuncularından olan Emin Günenç, Ateş Karahan rolüyle izleyicisinin karşısına çıkmaktadır.

Survivor’a gözyaşlarıyla veda etmişti! Emin Günenç 'Arafta' dizisiyle milyonların sevgilisi oldu!

Oyuncunun oynadığı karakter, izleyici kitlesi tarafından beğenildi. Emin Günenç’in instagram hesabındaki takipçi sayısı 1,4 milyonun üzerine çıktı. Her geçen gün artan kitlesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor’a gözyaşlarıyla veda etmişti! Emin Günenç 'Arafta' dizisiyle milyonların sevgilisi oldu!

EMİN GÜNENÇ KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Genç oyuncu Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 doğumludur. 31 yaşında olan Emin Günenç, aslen Tekirdağ Şarköylüdür. 8 yaşındayken futbola gönül veren genç oyuncu, 18 yaşına geldiğinde geçirdiği bir sakatlık sonucu futbol kariyerini yarıda bırakmak zorunda kalmış. 10 sene boyunca top oynayan Emin Günenç, Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde eğitim hayatını tamamladı.

Survivor’a gözyaşlarıyla veda etmişti! Emin Günenç 'Arafta' dizisiyle milyonların sevgilisi oldu!

Survivor 2021 sezonuna katılan Emin Günenç, Gönüllüler takımından yer alıyordu. Yarışma sırasında sakatlanarak Survivor 2021 sezonuna gözyaşları içinde diskalifiye olarak ayrılmak zorunda kaldı. Oyunculuk sektörüne doğru adım atan Gönenç, kendini bu alanda geliştirmeye karar verdi.

Survivor’a gözyaşlarıyla veda etmişti! Emin Günenç 'Arafta' dizisiyle milyonların sevgilisi oldu!

EMİN GÜNENÇ OYNADIĞI DİZİLER

Arafta ( Ateş Karahan, TV Dizisi 2026)

Üvey Anne (Cem Öztürk, TV Dizisi 2023)

Kusursuz Kiracı (Burhan, TV Dizisi 2022)

Survivor’a gözyaşlarıyla veda etmişti! Emin Günenç 'Arafta' dizisiyle milyonların sevgilisi oldu!

Masumlar Apartmanı (TV Dizisi 2022)

Kırmızı Oda (Sinan, TV Dizisi 2021)

