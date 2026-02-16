Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan ilk sözler! Elenmesinin ardından dikkat çeken paylaşım

Survivor 2026’da adaya veda eden Meryem Boz, elenmesinin ardından sessizliğini bozdu. Yarışma boyunca gösterdiği performans ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Takım arkadaşlarına ve destek veren izleyicilere teşekkür eden Meryem Boz’un sözleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Survivor macerasını “Ben de bu parkurda bambaşka bir deneyim yaşadım” olarak nitelendiren Boz’un paylaşımı, hayranlarını hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

SURVİVOR VEDA EDEN MERYEM BOZ’DAN PAYLAŞIM

Survivor 2026 Ünlüler takımında yer alan Meryem Boz, son zamanlarda yaşadığı sakatlardan ötürü oyundaki performansı ivme kaybetmişti. Bacağının üst tarafında oluşan ödemden dolayı istediği performansı sergileyemeyen Meryem Boz, Seda Albayrak ile çıktığı düello oyununu kaybetti.

Gönüllüler takımının kader konseyinde hayır oyu kullanması, Boz’un Survivor 2026 hayallerine veda etmesine neden oldu. Meryem Boz’un ayrılmasının ardından takım arkadaşları arkasından güzel mesajlar iletti.

Milli Voleybolcu Meryem Boz, X platformunda yayınladığı yazıyla ilk paylaşımını gerçekleştirdi. Boz, “ Her parkur kendi sporunu ister. Ben de bu parkurda bambaşka bir deneyim yaşadım. Öğrendim, mücadele ettim, sınırlarımı zorladım ve her anından keyif aldım. Şimdi yoluma, cebimde tecrübelerimle devam ediyorum. Bu süreci mümkün kılan Survivor Türkiye ailesine ve emeği geçen tüm Acun Medya ekibine teşekkür ederim. Destek olan, mesaj atan, dualarını gönderen herkese minnettarım. Mücadele bitmez… sadece parkur değişir.” sözlerini paylaştı.

Meryem Boz’un paylaşımının altına bir sürü destek mesajını da yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarından birçoğu Meryem Boz için “ Senin için en iyisi oldu bence o kaoslu zor ortamdan kurtuldun kalmayi çok istedin bence ama olsun senin içinde bir hayat tecrübesi oldu sen bizim için her zaman mavi simsegimiz mariomuz sun. Kaliteli bir insansın cansın örnek sporcu milli onur milli gurursun.” sözlerini kullandı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Eren Semerci

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR