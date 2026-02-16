Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan ilk sözler! Elenmesinin ardından dikkat çeken paylaşım

Survivor 2026’ya veda eden Meryem Boz, elenmesinin ardından ilk paylaşımını yaptı. Meryem Boz’un elenme sonrası yaptığı paylaşım dakikalar içinde beğeni yağdı. Ünlü voleybolcunun sözlerine sevenlerinden de destek mesajları geldi.

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan ilk sözler! Elenmesinin ardından dikkat çeken paylaşım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 21:07

Survivor 2026’da adaya veda eden Meryem Boz, elenmesinin ardından sessizliğini bozdu. Yarışma boyunca gösterdiği performans ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Takım arkadaşlarına ve destek veren izleyicilere teşekkür eden Meryem Boz’un sözleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Survivor macerasını “Ben de bu parkurda bambaşka bir deneyim yaşadım” olarak nitelendiren Boz’un paylaşımı, hayranlarını hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

SURVİVOR VEDA EDEN MERYEM BOZ’DAN PAYLAŞIM

Survivor 2026 Ünlüler takımında yer alan Meryem Boz, son zamanlarda yaşadığı sakatlardan ötürü oyundaki performansı ivme kaybetmişti. Bacağının üst tarafında oluşan ödemden dolayı istediği performansı sergileyemeyen Meryem Boz, Seda Albayrak ile çıktığı düello oyununu kaybetti.

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan ilk sözler! Elenmesinin ardından dikkat çeken paylaşım

Gönüllüler takımının kader konseyinde hayır oyu kullanması, Boz’un Survivor 2026 hayallerine veda etmesine neden oldu. Meryem Boz’un ayrılmasının ardından takım arkadaşları arkasından güzel mesajlar iletti.

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan ilk sözler! Elenmesinin ardından dikkat çeken paylaşım

Milli Voleybolcu Meryem Boz, X platformunda yayınladığı yazıyla ilk paylaşımını gerçekleştirdi. Boz, “ Her parkur kendi sporunu ister. Ben de bu parkurda bambaşka bir deneyim yaşadım. Öğrendim, mücadele ettim, sınırlarımı zorladım ve her anından keyif aldım. Şimdi yoluma, cebimde tecrübelerimle devam ediyorum. Bu süreci mümkün kılan Survivor Türkiye ailesine ve emeği geçen tüm Acun Medya ekibine teşekkür ederim. Destek olan, mesaj atan, dualarını gönderen herkese minnettarım. Mücadele bitmez… sadece parkur değişir.” sözlerini paylaştı.

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan ilk sözler! Elenmesinin ardından dikkat çeken paylaşım

Meryem Boz’un paylaşımının altına bir sürü destek mesajını da yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarından birçoğu Meryem Boz için “ Senin için en iyisi oldu bence o kaoslu zor ortamdan kurtuldun kalmayi çok istedin bence ama olsun senin içinde bir hayat tecrübesi oldu sen bizim için her zaman mavi simsegimiz mariomuz sun. Kaliteli bir insansın cansın örnek sporcu milli onur milli gurursun.” sözlerini kullandı.

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan ilk sözler! Elenmesinin ardından dikkat çeken paylaşım

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Eren Semerci
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan ilk sözler! Elenmesinin ardından dikkat çeken paylaşım

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
