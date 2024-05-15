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Survivor’da kriz çıktı! Acun Ilıcalı SMS oylamasını kimlerin istemediğini ilk kez açıkladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 09:40 - Güncelleme : 15 May 2024 09:40
Survivor’da kriz çıktı! Acun Ilıcalı SMS oylamasını kimlerin istemediğini ilk kez açıkladı

Dün akşam yayınlanan Survivor yarışmasında SMS oylamasının yapılmaması yüzünden tartışma yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı ise kimlerin SMS oylamasını istemediğini paylaştı.

Finale yaklaştıkça Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmada bu sene SMS oylamasının olmaması sebebiyle yarışmacılar arasında tartışma yaşandı. Kavgayı gören Acun Ilıcalı, SMS oylamasını Nagihan ve Batuhan'ın istemediğini paylaştı. 

ACUN ILICALI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI 

Eleme konseyinde yaşanan tartışmaların ardından sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı, SMS oylamasını kimlerin istemediğini açıkladı. Ilıcalı, "SMS sisteminden en çok şikayet eden 2 isim vardı. Batuhan ve Nagihan" dedi.

Survivor’da kriz çıktı! Acun Ilıcalı SMS oylamasını kimlerin istemediğini ilk kez açıkladı - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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