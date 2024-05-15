Survivor’da kriz çıktı! Acun Ilıcalı SMS oylamasını kimlerin istemediğini ilk kez açıkladı

15 May 2024 09:40 - Güncelleme : 15 May 2024 09:40

Finale yaklaştıkça Survivor All Star'da tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmada bu sene SMS oylamasının olmaması sebebiyle yarışmacılar arasında tartışma yaşandı. Kavgayı gören Acun Ilıcalı, SMS oylamasını Nagihan ve Batuhan'ın istemediğini paylaştı.

ACUN ILICALI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Eleme konseyinde yaşanan tartışmaların ardından sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı, SMS oylamasını kimlerin istemediğini açıkladı. Ilıcalı, "SMS sisteminden en çok şikayet eden 2 isim vardı. Batuhan ve Nagihan" dedi.