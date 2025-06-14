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 | Onur Kaya

Survivor'da şampiyon belli oldu! Adem Kılıçcı - Batuhan Karacakaya finali nefes kesti

Ekranların büyük ilgi gören yarışma programlarından Survivor'da Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıçcı arasındaki final mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Nefes kesen finalin ardından şampiyon belli oldu.

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Survivor'da şampiyon belli oldu! Adem Kılıçcı - Batuhan Karacakaya finali nefes kesti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 04:37
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 05:09

Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında büyük final İstanbul'da yapıldı. 6 ay önce Dominik'te başlayıp İstanbul'da son bulan zorlu maratonun ardından kupaya uzanan isim belli oldu.

Survivor'da son dörde adını yazdıran isimler sırasıyla Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Volkan Çetinkaya ve Ayşe Yüksel olmuştu.

Survivor'da şampiyon belli oldu! Adem Kılıçcı - Batuhan Karacakaya finali nefes kesti

CANLI YAYINDA NEFES KESEN FİNAL

Final koltuğuna oturan isimler ise Batuhan ve Adem oldu. İki isim arasında oynanan final mücadelesi canlı olarak yayınlandı.

Survivor'da şampiyon belli oldu! Adem Kılıçcı - Batuhan Karacakaya finali nefes kesti

SURVİVOR'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu. 3 tur üzerinden oynanan finalde Adem Kılıççı birinci turu 5-4, ikinci turu 5-1 ve son turu da yine 5-1 kazanarak şampiyon oldu.

Survivor'da şampiyon belli oldu! Adem Kılıçcı - Batuhan Karacakaya finali nefes kesti

4 FİNAL, 2 ZAFER

Böylece katıldığı 4 sezonda da finale kalma başarısını gösteren Adem Kılıçcı, 2018 yılından sonra bir kez daha kupaya uzandı. Adem, ilk katıldığı 2017 sezonu ile üçüncü katıldığı 2022 sezonlarında ise yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Son şampiyonlukla Kılıçcı yarışmanın en başarılı ismi oldu.

Survivor'da şampiyon belli oldu! Adem Kılıçcı - Batuhan Karacakaya finali nefes kesti
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ANKETTE DE ŞAMPİYON

Öte yandan final oyunları sırasında Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından başlattığı "Kimin Kazanmasını İstiyorsunuz?" anketinde de kazanan yine Adem Kılıçcı oldu. Anket sonucunda Adem yüzde 62 oranında oy alırken, rakibi Batuhan Karacakaya yüzde 38'de kaldı.

Survivor'da şampiyon belli oldu! Adem Kılıçcı - Batuhan Karacakaya finali nefes kesti
ETİKETLER
#Survivor 2024
#batuhan karacakaya
#survivor all star 2024
#Gönüllüler
#acun ilıcalı
#Survivor Finali
#Adem Kılıçcı
#Türkiye'nin Sıkı İzleyicileri
#Magazin
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