Sylvester Stallone, Cehennem Melekleri'nde taktığı en lüks saatlerini satıyor
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 12:15 - Güncelleme : 07 May 2024 12:16
Cehennem Melekleri filminin usta ismi Sylvester Stallone, seride taktığı saati açık artırmaya çıkarıyor. Filmde taktığı dahil toplamda 11 saatini satışa çıkaran dünyaca ünlü oyuncunun en özel saatinin fiyatı ise 160 milyon TL.
Gişe rekoru kıran Cehennem Melekleri filminin yıldız ismi Sylvester Stallone, filmde taktığı toplam 11 tane saati satmaya karar verdi. B
SYLVESTER STALLONE, CEHENNEM MELEKLERİ'NDEKİ SAATİ SATIYOR
Geniş bir saat koleksiyonuna sahip olan 77 yaşındaki ABD'li oyuncu, filmlerinde kullandığı 11 saatini müzayedede gelecek ay sergileyecek. Sylvester Stallone'nin satışa çıkaracağı saatler arasında 2012'de 'Cehennem Melekleri 2' (Expendables 2) filminde taktığı 150 model saatin yanı sıra değeri 5 milyon dolar (160 milyon TL) olan saatini de satışa çıkaracak.
Kaynak: TGRT Haber