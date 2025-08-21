Taburcu edilen Fenerbahçe'nin efsane ismi Ali Şen'in son karesi sevenlerini üzdü

Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen Bodrum’un Yalıkavak mahallesindeki çiftliğine döndü. Taburcu olduktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıkan Fenerbahçe'nin eski başkanı Şen'in, oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.

ALİ ŞEN TABURCU OLDU, SON HALİNE YORUM YAĞDI

Fenerbahçe'de 1994-1998 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan iş insanı Ali Şen, Bodrum'da yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir haftalık tedavisi sonrası taburcu edilen Ali Şen’in rahatsızlıktan sonra ortaya çıkan ilk fotoğrafı sevenlerini üzdü.

Ali Şen’i ziyaret eden kaptan Mustafa Kemal Güneri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak'tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

23 Nisan 1939 doğumlu Ali Şen, 31. Fenerbahçe Başkanıdır. 1997'nin sonlarında, bir daha Fenerbahçe'nin başkanı olmayacağını açıklamıştır. Kulübün başına Ali Şen'den sonra Aziz Yıldırım gelmiştir.