Taburcu olan Ahu Tuğba'dan kötü haber geldi

17 May 2024 06:04 - Güncelleme : 17 May 2024 06:04

Amerika'nın Los Angeles şehrinde üç hafta önce geçirdiği trafik kazası sonrası kaburgaları kırılan ve günlerdir de yoğun bakımda olan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba yoğun bakımdan çıkarak taburcu oldu.

Uzunca bir süredir Amerika'da kızıyla beraber gözlerden uzak yaşayan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'da ağır bir trafik kazası geçirmişti.

Kazanın ardından kaburgalarının kırıldığı belirtilen ve Katolik Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındığı öğrenilen ünlü isim, günlerdir yoğun bakımda tutuluyordu.

Ahu Tuğba'nın yoğun bakımdan çıkarıldığı ve nihayet taburcu olduğu öğrenildi. Evinde tedavi göreceği ve 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacağı öğrenilen Tuğba, magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e konuştu.

Hala şokta olduğunu ve elini bile kaldıramadığını belirten Tuğba, "İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum, mamayla besleniyorum." dedi.