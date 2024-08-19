Tahliye olan Dilan Polat'a kardeşi Sıla Doğu'dan ilk yasak geldi

19 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:07

Sıla Doğu, Dilan Polat'ın tahliye haberini alır almaz cezaevi önünde beklemeye başladı. Tahliye olan Dilan Polat'a bir dizi yasak getiren Sıla Doğu, gözyaşlarına boğuldu.

SILA DOĞU'DAN DİLAN POLAT'A BİR DİZİ YASAK GELDİ

Dilan Polat'ın tahliyesi için cezaevinin önünde bekleyen Sıla Doğu, "Bugün en mutlu günümüzdü. Hiçbir şekilde beklemiyorduk. Bugün kapalı görüşümüz vardı. Yola çıktım eve varmaya 35 dakika vardı. Tahliye haberini aldım. Nerdeyse kaza yapacaktım. Hemen geri u dönüşü yaptım. Dilan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Şu telefon artık Dilan’a yasak.” diyerek kardeşine getirdiği yasaktan bahsetti.