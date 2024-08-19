Tahliye olan Dilan Polat'a kardeşi Sıla Doğu'dan ilk yasak geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 17:07
Dilan Polat'ın tahliye kararının ardından cezaevinin önünde kardeşini bekleyen Sıla Doğu, açıklamalarda bulundu. Dilan Polat'a bir dizi yasak getiren Sıla Doğu, "Dilan’a artık telefon yasak" dedi.
Sıla Doğu, Dilan Polat'ın tahliye haberini alır almaz cezaevi önünde beklemeye başladı. Tahliye olan Dilan Polat'a bir dizi yasak getiren Sıla Doğu, gözyaşlarına boğuldu.
SILA DOĞU'DAN DİLAN POLAT'A BİR DİZİ YASAK GELDİ
Dilan Polat'ın tahliyesi için cezaevinin önünde bekleyen Sıla Doğu, "Bugün en mutlu günümüzdü. Hiçbir şekilde beklemiyorduk. Bugün kapalı görüşümüz vardı. Yola çıktım eve varmaya 35 dakika vardı. Tahliye haberini aldım. Nerdeyse kaza yapacaktım. Hemen geri u dönüşü yaptım. Dilan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Şu telefon artık Dilan’a yasak.” diyerek kardeşine getirdiği yasaktan bahsetti.
Kaynak: tgrthaber.com