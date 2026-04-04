Tahliye olan Murat Övüç yeni tarzıyla sahne aldı! "Murat abi olacağım" demişti

Murat Övüç, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı ve 102 gün sonra tahliye edildi. Dün yayınladığı videoda "Murat Abi olacağım" diyen Murat Övüç, yeni imajıyla sahne aldı.

MURAT ÖVÜÇ YENİ TARZIYLA SAHNEDE

Tahliye olan Murat Övüç, sahnelere geri döndü. Düğünde sahne alan Murat Övüç, yeni tarzıyla dikkat çekti. Takım elbisesiyle sahne alan Murat Övüç'ün tahliye sonrası yaptığı açıklama dikkat çekmişti.

'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 20 Aralık 2025’te tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartıyla 102 gün sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Övüç, 'Yoğun telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. 'Bir değişim mi var', 'Nedir bu', 'Bir ağır gördük' seni. Evet, bundan sonra çok ağır olacağım. Çünkü evlatlar izliyor bizi, genç nesil izliyor bizi. Onlara güzel örnek olmak adına, onlarla güzel diyalog kurmak adına, onların Murat Abi'si olmaya, onlarla güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurmaya, onların gözünde iyi bir insan, temiz bir insan olmak adına Murat Abi olarak yoluma devam edeceğim.' demişti.

MURAT ÖVÜÇ KAÇ YAŞINDA?

Murat Övüç, 1968 yılında Van'da doğmuştur. Aslen Vanlı olan Övüç, İstanbul'da yaşamaktadır. Son yıllarda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Övüç, hem sosyal medya fenomeni olarak takipçilerinin karşısına çıkmaktadır. Özellikle 2019'dan sonra sosyal medyada paylaştığı videolar ve iddialı açıklamalarıyla viral hale gelen Murat Övüç, TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşmıştır.