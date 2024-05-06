Tahliyesi için avukatı başvurmuştu! Gözler Adli Tıp Kurumu’na çevrildi

06 May 2024 12:45 - Güncelleme : 06 May 2024 12:45

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan Polat'ın kesici aletlerle kendine zarar verdiği iddiası üzerine avukatları fenomenin tahliyesini talep etti. Savcılık, talep üzerine Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

SAĞLIK DURUMUNUN TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Tutuklu Dilan Polat'ın avukatı sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Savcılık, avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini isteyerek, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. Savcılık ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istedi. Bu kararın ardından Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.