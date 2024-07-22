Takipçi sayısını ikiye katlayan Kadir Ezildi, ikinci nişan için hazırlıklara başladı

22 Temmuz 2024 15:14 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:15

Fenomen Kadir Ezildi, yakın arkadaşı Fırat Türkmen'in kardeşi Gamze Türkmen ile geçtiğimiz gün Erzurum'da nişanlandı. Nişandan her anını sosyal medya hesabından paylaşan Kadir Ezildi'nin takipçisi 4 milyondan 4.7 milyona yükseldi. Her paylaşımı büyük bir ilgiyle takip edilen Kadir Ezildi, ikinci nişanını yapmaya hazırlanıyor.

KADİR EZİLDİ, İKİNCİ NİŞAN İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Kalabalık bir grupla Erzurum'a kız istemeye giden Kadir Ezildi, söz ve evlilik teklifi ile 3 gün süren kutlama yaptı. Sponsorların da olduğu organizasyonların devamının geleceği iddia edildi. Sponsorlar Erzurum'da yapılan nişanın ardından İstanbul'da da bir nişan töreni yapmak istedi. Gelen teklife olumlu akan Kadir Ezildi Erzurum’un ardından eylülde İstanbul’da görkemli bir nişan töreni yapmaya hazırlanıyor.

EVLİLİK TEKLİFİ VİDEOSU REKOR KIRDI

Sosyal medyada 4 milyon takipçisi bulunan Kadir Ezildi, nişan töreninin ardından 4.7 milyon takipçiye ulaştı. Evlilik teklifi videosu 30 milyon izlenme alırken, 1 buçuk milyon ise beğeni aldı.