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Taksi Şoförü'nün yıldızı Cybill Shepherd tanınmaz halde! Son hali hayrete düşürdü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 16:20 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:20
Taksi Şoförü&#039;nün yıldızı Cybill Shepherd tanınmaz halde! Son hali hayrete düşürdü

Televizyonda ilk yayınlanmaya başlayan dizilerde başrol oynayan Cybill Shepherd, özellikle Taksi Şoförü ve Mavi Ay dizisiyle dünya çapında ünlü oldu. Aylar sonra görüntülenen Cybill Shepherd'in son hali sevenlerini üzüntüye boğdu.

Martin Scorsese’nin efsane filmi Taksi Şoförü ile oyunculuk kariyerine başlayan Cybill Shepherd, peş peşe dizilerde rol aldı. Mavi Ay adıyla gösterilen Moonlighting dizisiyle dünya çapında şöhret oldu. Bir dönemin en beğenilen oyuncusu Cybill Shepherd'in son halini görenler ise ünlü oyuncuyu tanıyamadı. 

CYBILL SHEPHERD TANINMAZ HALDE 

Bruce Willis’le birlikte ortak çalışan iki özel dedektifi oynadıkları dizi milyonları ekran önüne çekiyordu. Hollywood'un gözbebeği konumundaki oyuncunun son hali ise görenleri hayrete düşürdü. 

Taksi Şoförü'nün yıldızı Cybill Shepherd tanınmaz halde! Son hali hayrete düşürdü - 1. Resim

Geçtiğimiz gün Los Angeles'ta yürümeye ve ufak tefek işlerini halletmeye çıkan Cybill Shepherd çok zayıflamış ve desteksiz yürüyemez haldeki görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

Taksi Şoförü'nün yıldızı Cybill Shepherd tanınmaz halde! Son hali hayrete düşürdü - 2. Resim

Taksi Şoförü'nün yıldızı Cybill Shepherd tanınmaz halde! Son hali hayrete düşürdü - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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